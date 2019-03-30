Покаявся? Мер Чекрас задекларував позашляховики брата та мами, які виявили правоохоронці



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Мер Черкас Анатолій Бондаренко

За даними е-декларації чиновника, його зарплата зросла на 36,3%

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який протягом року одержав кілька підозр від прокуратури, вніс в е-декларацію за 2018 рік позашляховики, які належать його матері та рідному брату.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на електронну декларацію мера, опубліковану на сайті НАЗК.

До переліку рухомого майна градоначальник Черкас вніс автомобілі Lexus LX 570, 2012 року випуску (записаний на його матір Олену Бондаренко) і Mercedes-Benz S500 (власником є рідний брат Микола Бондаренко).

Разом з тим, співробітники управління захисту економіки в Черкаській області в рамках кримінальної справи за статтею «Декларування недостовірної інформації» виявили, що міський голова їздить на маминому «Лексусі» з липня 2016 року. Проте в е-декларації міського голови за 2016 і 2017 роки цей транспортний засіб не внесено.

Це також стосується машини брата, яку Анатолій Бондаренко раніше не декларував.

Окрім того, сім’я мера Черкас в е-декларації за 2018 рік показала ще чотири автівки: ВАЗ, 2007 року (належить Анатолію Бондаренку), Mazda, 2007 року (власність дружини Валерії), ЗАЗ Vida, 2014 року і Lexus RX 350, 2011 року випуску – обидві машини є спільною власністю подружжя посадовця.

З об’єктів нерухомості міський голова разом із дружиною мають у спільній власності квартира площею 111 кв. м у Черкасах, житловий будинок площею 179 кв. м у селі Лисянка Черкаської області, нежитлову будівлю площею 85 кв. м у селі Виноград Черкаської області, три земельні ділянки загальною площею 0,21 га у селі Лисянка Черкаської області.

Дружина посадовця Валерія Бондаренко на правах спільної власності з іншими особами вказала нежитлові будівлі площею 105 кв. м, житловий будинок площею 105 кв. м і земельна ділянка площею 0,04 га – все у Черкасах.

Ще вона орендує дві земельні ділянки загальною площею 0,05 га у Лисянському районі Черкаської області.

Також сім’я мера зазначила недобудований житловий будинок з нежитловими приміщеннями площею 534 кв. м у селі Лисянка Черкаської області.

Валерія Бондаренко задекларувала ТОВ «Преміум якість», кінцевим бенефіціаром якого є вона. Підприємство спеціалізується на переробці молока і виробництві сиру.

У 2018 році зарплата мера Анатолія Бондаренка збільшилася на 36,3% і становила 744,5 тис. грн порівняно з 2017 роком (546 тис. грн). Його дружина отримала 1,14 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю і 17,2 тис. грн доходу, який виплачений самозайнятій особі.

Як повідомляв «Главком», міському голові Черкас правоохоронці іще закидають приховування факту наявності швейцарського годинника Zenith, який йому подарували місцеві депутати. Наголошується, що у серпні 2016 року Анатолій Бондаренко з нагоди дня народження отримав цінний подарунок у вигляді годинника Zenith від групи депутатів, які склались коштами в сумі $1 тис. кожний. Цю річ чиновник також не вніс до жодної своєї електронної декларації.

У жовтні 2018 року прокуратура оголосила Анатолію Бондаренку дві підозри: за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) Кримінального кодексу України) і зловживання владою (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу).