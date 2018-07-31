Мер Херсона повідомив про стан активістки, яку облили кислотою



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Фото: Відділ комунікації поліції Херсонської області Зловмисник, який напав на Гандзюк

Постраждала від рук зловмисника жінка відома своєю активною громадською та проукраїнською позицією

Керівник у справах виконавчого комітету Херсонської міськради Катерина Гандзюк, яку 31 липня невідомий облив кислотою, перебуває в реанімації.

Про це на засіданні виконкому повідомив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

«Катерина знаходиться в реанімації обласної лікарні», - заявив міський голова.

Напад на Гандзюк стався приблизно о 8:30 ранку. Жінка вийшла з під’їзду, коли до неї підійшов невідомий, в руках він тримав ємність. Зловмисник вилив рідину на обличчя жінки та втік.

Катерина Гандзюк відома своєю активною громадською та проукраїнською позицією. Активістка викривала організаторів проросійських мітингів та правоохоронців, які, на її думку, їх покривають.

Нагадаємо, в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на жінку в Херсоні. Нападника розшукують.

Джерело: Укрінформ