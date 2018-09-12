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    Мер Івано-Франківська доручив встановити у місті пам’ятник «українській жабі»

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    Мер Івано-Франківська доручив встановити у місті пам’ятник «українській жабі»

    Незабаром в Івано-Франківську оголосять конкурс на найкращі ідеї для скульптури

    Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запланував встановити в одному з міських парків пам’ятник «споконвічній українській жабі». Він уже дав відповідне доручення своїм підлеглим і незабаром в Івано-Франківську оголосять конкурс на найкращі ідеї для скульптури.

    Про ідею встановлення скульптури Руслан Марцінків повідомив 11 вересня на своїй Facebook-сторінці.

    У коментарі ZAXID.NET Руслан Марцінків підтвердив цю інформацію і сказав, що його повідомлення – не жарт.

    «Незабаром ми все документально оформимо й оголосимо конкурс. Така скульптура, як на мене, буде доречна для українців, бо ми є доволі скупі. Тому такий символ не завадить, адже змусить людей задуматись про ту жабу, яка їх душить», – сказав Руслан Марцінків.

    Мер Івано-Франківська також додав, що остаточне місце для скульптури наразі не визначили, але її встановлять десь у парку ім. Тараса Шевченка.

    Додамо, що фразеологічний вислів «жаба душить» часто вживають в усному мовленні як синонім людської жадібності.

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