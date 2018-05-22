Мер Нью-Йорка вимагає від поліції припинити арешти за куріння марихуани

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Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо

Згідно з федеральними законами США, марихуана вважається наркотиком, а її обіг заборонено

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо зажадав від керівництва міської поліції не заарештовувати людей, які курять марихуану в громадських місцях, повідомляє CNN з посиланням на джерело в адміністрації міста.

Згідно з діючими правилами, куріння марихуани в громадських місцях в Нью-Йорку може привести до арешту, зняття відбитків пальців і судового розгляду. Білл де Блазіо намагається домогтися того, щоб порушників замість арешту давали повістку до суду.

Поліція Нью-Йорка за запитом мера вже створила робочу групу, яка вивчає ситуацію з законами, що стосуються канабісу. Вона повинна представити свої рекомендації протягом місяця. «Мер дав зрозуміти на цих вихідних, що припинення арештів за куріння марихуани в громадських місцях - це одна зі змін, які він хотів би бачити», - зазначає CNN. При цьому в разі розробки нових правил в силу вони не вступлять до кінця літа.

У минулому році поліція на Манхеттені виробила близько 5,5 тисячі арештів за куріння або зберігання невеликої кількості марихуани. Згідно з федеральними законами США, марихуана вважається наркотиком, а її обіг заборонено. Деякі штати, включаючи Нью-Йорк, скасували кримінальне покарання за зберігання канабісу в невеликих кількостях.