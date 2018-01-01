Нью-Йорк, яким його ще не бачили. Яскраві вуличні фото найбільшого міста США

«Це Нью-Йорк, тут немає дефіциту на дивне, незвичне, химерне і гумористичне»

У коледжі Річ Догерті хотів стати фотожурналістом і працювати в газеті, навчився проявляти плівку, роздруковувати фотографії. Але відхилився від наміченого плану, став оператором, потім відеоредактором і продюсером в телевізійних новинах. Фотозйомку закинув, зате написав купу сценаріїв, опублікував роман і зняв з одним інді-фільм «Кидаючи



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Нью-Йорк: вуличні фото

«Це Нью-Йорк, тут немає дефіциту на дивне, незвичне, химерне і гумористичне»

У коледжі Річ Догерті хотів стати фотожурналістом і працювати в газеті, навчився проявляти плівку, роздруковувати фотографії. Але відхилився від наміченого плану, став оператором, потім відеоредактором і продюсером в телевізійних новинах.

Фотозйомку закинув, зате написав купу сценаріїв, опублікував роман і зняв з одним інді-фільм «Кидаючи Лізу». Але в 2012 році він розпочав вести свій фотоблог NYC Snapped і захоплено знімати на вулицях Нью-Йорка, публікуючи кадри в Twitter.

«Це Нью-Йорк, тут немає дефіциту на дивне, незвичне, химерне і гумористичне. Така природа тутешньої культури. У цьому місті індивідуальне самовираження не тільки прийняте і вітається, але також викликає захоплення і заохочується. Так що в Нью-Йорку ніколи немає проблем з темою зйомки. Все що потрібно - час і кілометри, щоб ходити і шукати», - розповідає вуличний фотограф з найбільшого міста США.

Джерело: cameralabs.org