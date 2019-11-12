Мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020



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Найближчим часом міські ради мають намір провести позачергові сесії

Державний бюджет України на 2020 рік, який Верховна Рада в другому читанні має намір розглянути на цьому тижні, позбавляє українські міста мільярдів гривень.

Ці гроші повинні були піти на ремонти і зміцнення інфраструктури. Місцеве самоврядування втрачає частину своїх доходів, отримуючи натомість витрати, непосильні навіть для великих міст. Тільки для забезпечення освіти та медицини містам потрібно буде додатково знайти близько 74 млрд грн.

При цьому держсубвенцій не вистачить для підвищення зарплат педагогам, тренерам, а також виплат медичним працівникам. Новий бюджет не передбачає і фінансування ремонтів об'єктів критичної інфраструктури, яка зношена по всій країні. Про це пише «Наше місто – головна газета Дніпра».

За словами мера столиці Віталія Кличка, депутати Київської міської ради повинні невідкладно звернутися до Верховної Ради і Кабінет міністрів з приводу проєкту Держбюджету-2020.

«Я звертався до народних депутатів, до Міністерства фінансів, до прем'єр-міністра, на жаль, поки нас не почули», - сказав Кличко.

Також у проєкті головного фінансового документа країни не передбачені гроші на ремонт Хаджибеєвської дамби в Одесі, прорив якої стане катастрофою.

«Нам доведеться ліквідувати наслідки цієї техногенної катастрофи», - переконаний міський голова Одеси Геннадій Труханов.

У Дніпрі мер Борис Філатов також заявив, що без грошей, яких місцеве самоврядування може втратити в 2020 році, місто ризикує залишитися без нових транспортних маршрутів, ремонтів в школах, будівництва парків і доріг.

«Є інформація, що в 2020 році бюджет Дніпра можуть пограбувати на 1,5-2 мільярда. Хочу, щоб люди розуміли, до чого це призведе. Тролейбуса на житловому масиві Перемога-6 не буде. Зате буде скорочення ремонтів в школах, садочках, на теплотрасах», - заявив Філатов.

Найближчим часом українські міські ради мають намір провести позачергові сесії. Так, в муніципалітеті Тернополя депутати прийняли звернення до уряду про необхідність залишити місту акциз на паливо.

Віддаючи ці гроші в центральний бюджет, міста втратять близько 4 млрд грн. Разом з тим, існуючий проєкт Держбюджету-2020 економісти називають документом «косметичних змін».