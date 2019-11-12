Кличко нагадав Кабміну, що велику частину Держбюджету фінансує Київ



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Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Кабінет міністрів застосовує до столиці дискримінаційні норми

Проєкт бюджету столиці на наступний рік має бути поданий на розгляд Київради найближчими днями

Велику частину Держбюджету України сьогодні фінансує столиця. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час розширеного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації, де обговорювали проєкт головного фінансового документу столиці на 2020 рік, інформує пресслужба столичного голови.

«Бюджет Києва – профіцитний, навіть незважаючи на ті дискримінаційні норми, що застосовує Кабінет міністрів до столиці, - підкреслив Кличко. - Серйозні проблеми сьогодні з наповненням Державного бюджету. І також не таємниця, що велику частину Держбюджету фінансує саме столиця України».

За його словами, проєкт бюджету столиці на наступний рік має бути поданий на розгляд Київради найближчими днями. А ухвалити його депутати повинні до 25 грудня.

За прогнозами, кошторис Києва становитиме понад 57 мільярдів гривень. Найбільше фінансування отримають сфери освіти, охорони здоров’я та соціальний захист. Так, наприклад, на освіту заплановано спрямувати 21,5 млрд грн, що на 3 мільярди більше, ніж у 2019 році.

Також Кличко звернув увагу керівників столичних районів на проблему з освоєнням коштів. За його словами, затримка з тендерними процедурами гальмує втілення багатьох проєктів.

Раніше Кличко закликав депутатів Київради направити звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо фінансового забезпечення потреб територіальної громади столиці. Поданий урядом проект Держбюджету на 2020 рік суттєво зменшує доходи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 7 листопада Київська міська рада підтримала коригування головного фінансового документа столиці на 2019 рік.

За даними міськради, перевиконання бюджету за 10 місяців становить майже 1,8 млрд грн. Збільшилися надходження за рахунок податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств та єдиного податку.

У зв’язку з перевиконанням дохідної частини бюджету в 2019 році в мерії збільшили видаткову частину кошторису.