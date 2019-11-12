Презентовано проєкт бюджету Києва на 2020 рік: куди підуть гроші



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Бюджет Києва на 2020 рік складе 57,9 млрд грн

Київрада має до 25 грудня ухвалити рішення про бюджет

Прогнозований бюджет Києва на 2020 рік є збалансованим і складає 57,991 млрд гривень. Зокрема, на 16% збільшено фінансування галузі освіти, на 6% – житлово-комунального і на 15% – дорожньо-транспортного господарства. Про це повідомив сьогодні на розширеному засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації директор Департаменту фінансів Володимир Репік, який презентував проєкт столичного бюджету на наступний рік.

За його інформацією, за загальним фондом доходи проєкту бюджету складають 52,832 млрд грн, за спеціальним – 5,158 млрд грн. Видатки складають 57,991 млрд грн, які розподілено таким чином: освіта – 21,633 млрд (37% у структурі бюджету), охорона здоров’я – 6,717 мрд (12%), соціальний захист – 4,443 млрд (8%), ЖКГ – 6,766 мрд (12%), транспорт і дорожнє господарство – 10,185 мрд (17%), культура – 1,633 млрд (3%), інші заходи з економічної діяльності – 1,056 мрд (2%), інші – 5,545 млрд (9%).

«Тобто структура бюджету паритетна до структури 2019 року і дає змогу головним розпорядникам бюджетних коштів селекціонувати ті найвагоміші завдання, які вони мають реалізувати», – наголосив Репік.

«У нас змінились взаємовідносини із державним бюджетом у частині трансфертів, яких стало менше. Це пояснюється тим, що низку функцій держава виконуватиме напряму. Це стосується насамперед вторинної медичної ланки і державних програм соціального захисту – пільги і субсидії у сфері ЖКГ та допомога сім’ям з дітьми. Разом із тим, щодо трансфертів є невеликий приріст у галузях освіти і соціально-економічного розвитку, зокрема, дорожня субвенція», – повідомив Репік.

За його словами, є позитивна динаміка щодо податку на доходи фізосіб.

«Узагалі у структурі бюджету у зв’язку зі зменшенням трансфертів ПДФО набув більш вагомої частки і на сьогодні складає 45%, тобто це ключовий податок, що наповнює міський бюджет. Відсоток росту ПДФО до минулого року в Києві дещо більший, ніж в Україні, – це 16%», – додав директор Департаменту фінансів.

За його інформацією, у загальному фонді зменшились надходження з акцизу, оскільки роздрібний акциз на нафтопродукти став складовим оптового акцизу і надходить до державного бюджету. У структурі ж місцевого бюджету залишився роздрібний акциз на тютюнові вироби та алкогольні напої. Тут фіскальні ризики фахівці оцінюють як консервативні, адже у податковому законодавстві суттєві зміни не відбувались.

«Разом із тим, певні фіскальні ризики є у сплаті за землю через невизначеність трактування норм Земельного і Податкового кодексів щодо користувачів. Тому практично плата за землю встановлена на рівні нинішнього року. Певні надії покладають на інвентаризацію, яку за два роки має завершити Департамент земельних ресурсів. А ось єдиний податок лишається традиційно стабільним джерелом наповнення бюджету», – зауважив Репік.

Він нагадав, що прийнято закон, який з 2021 року скасовує сплату пайової участі забудовників у розвиток соціально-економічної інфраструктури. Тож хоча в плані залишено відповідний показник на рівні 450 млн грн, який зафіксований у договорах із забудовниками, проте директор Департаменту фінансів вважає цю цифру оптимістичною.

«Ми послідовні у процедурах реалізації і алгоритмах прийняття бюджету Києва. Формувати його ми почали у травні, коли оприлюднили макропоказники. Прогнозний проект головного фінансового документу столиці було подано до Київради, який повернувся до роботи виконавчого органу із висновками бюджетної комісії. Сьогодні, відповідно до регламенту міської ради, ми подаємо проект до Київради. Згідно із Бюджетним кодексом вона має до 25 грудня ухвалити рішення про бюджет на наступний рік», – констатував Репік.