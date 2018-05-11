Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Україні

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Володимир Путін і Ангела Меркель

У Кремлі зазначили, що розмова відбулась 11 травня з ініціативи німецької сторони

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили Україну і Сирію, а також домовилися активізувати роботу в нормандському форматі. Про це в п'ятницю, 11 травня, повідомляє прес-служба Кремля.

Розмова відбулася 11 травня з ініціативи німецької сторони, йдеться в повідомленні.

«Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнської кризи були розглянуті питання, що стосуються заснування місії ООН для охорони спостерігачів ОБСЄ. Домовлено було активізувати роботу в нормандському форматі», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, як стверджують в Кремлі, Меркель поінформувала Путіна про підсумки спільної з президентом Франції Емануелем Макроном зустрічі 10 травня з президентом України Петром Порошенком.

«Зачіпалася сирійська проблематика, а також підготовка до запланованого на 18 травня в Сочі робочого візиту Ангели Меркель», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня в німецькому Аахені пройшла тристороння зустріч президента Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і главою Франції Емануелем Макроном. Сторони обговорили синхронізацію санкцій проти Росії, введення миротворців на Донбас, а також газопровід «Північний потік-2».