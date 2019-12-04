Меркель пояснила видворення російських дипломатів



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Ангела Меркель зазначила, що РФ не сприяла розслідуванню вбивства громадянина Грузії у Берліні

Канцлер Німеччини припустила, що тема видворення російських дипломатів може бути обговорена з президентом РФ Володимиром Путіним у Парижі

Німеччина вирішила вислати російських дипломатів, оскільки РФ не сприяла розслідуванню вбивства громадянина Грузії у Берліні. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на полях саміту НАТО, повідомляє ТАСС.

«Ми вжили відповідних заходів, бо не спостерігали, що Росія надає нам підтримку під час розслідування цього вбивства», - пояснила вона.

Меркель зазначила, що ситуацію, що склалася в ході двосторонніх контактів, було обговорено з союзниками.

Водночас канцлер Німеччини припустила, що тема видворення російських дипломатів може бути обговорена з президентом РФ Володимиром Путіним у Парижі. Однак вона не вважає, що це негативно вплине на зустріч у «нормандському форматі».

Нагадаємо, вбивство Зелімхана Хангошвілі сталося після обіду 23 серпня в парку поблизу центру Берліна. Велосипедист під'їхав до чоловіка, який йшов у мечеть, і вистрілив йому в потилицю з пістолета Glock 26. Після цього підозрюваний проїхав до річки Шпрее, де переодягнувся і скинув велосипед і пістолет у воду. Продовжити втечу він збирався на електричному скутері. Пара підлітків побачила підозрюваного і повідомила поліцейським неподалік. Вони схопили чоловіка і встановили за лічені хвилини, що його звати Вадим Соколов.

Як повідомлялось, уряд Німеччини вислав із країни двох співробітників посольства Росії у зв'язку з убивством в Берліні чеченця, колишнього польового командира.