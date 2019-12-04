Російські комплекси С-400 у Туреччині не будуть інтегровані в систему НАТО, - Столтенберг



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Генсек НАТО Єнс Столтенберг прояснив ситуацію з російськими комплексами С-400 у Туреччині

Генсек зауважив, що це питання обговорювалося на зустрічі лідерів Альянсу

Туреччина, попри занепокоєння НАТО, поставить до роботи російську систему протиповітряної оборони, однак та не буде інтегрована у ППО Альянсу. Про це заявив на пресконференції в Лондоні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише «Європейська правда».

Генсек зауважив, що це питання обговорювалося на зустрічі лідерів Альянсу.

«Багато націй (в складі НАТО) висловили своє занепокоєння, я висловив занепокоєння щодо неможливості інтеграції системи в спільну оборону НАТО», - розповів він.

За його словами, «це є національним рішенням Туреччини», і тому воно було ухвалене Анкарою без згоди союзників.

Водночас в Альянсі попередили турків про те, що російське обладнання не буде взаємодіяти з іншими елементами спільної ППО Альянсу.

«Російська система С-400 ніколи не буде інтегрована в систему НАТО. Вона лишиться самостійною системою протиповітряної оборони», - заявив він.

Нагадаємо, у вересні у Туреччині заявили, що були змушена закупити російські ракетні установки протиповітряної оборони С-400, бо не мали альтернативи.