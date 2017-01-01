Меркель розкритикувала міністра свого уряду заради «великої коаліції»

Таким чином канцлерка ФРН намагається попередити конфлікт із можливими партнерами по «великій коаліції»

Міністр сільського господарства ФРН Крістіан Шмідт, який представляє партію ХДС/ХСС, порушив протокол, підтримавши рішення Євросоюзущодо продовження іще на п’ять років використання гербіциду гліфосат. Такий крок викликав протести із боку СДПН, яка виступає проти подібного кроку. У відповідь на це канцлерка Німеччини Ангела Меркель у



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Міністр сільського господарства ФРН Крістіан Шмідт і канцлер Німеччини Ангела Меркель

Таким чином канцлерка ФРН намагається попередити конфлікт із можливими партнерами по «великій коаліції»

Міністр сільського господарства ФРН Крістіан Шмідт, який представляє партію ХДС/ХСС, порушив протокол, підтримавши рішення Євросоюзущодо продовження іще на п’ять років використання гербіциду гліфосат. Такий крок викликав протести із боку СДПН, яка виступає проти подібного кроку.

У відповідь на це канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 28 листопада, заявила про те, що голосування в Міністерстві сільського господарства не відповідає інструкціям, які щодо цього питання розробив федеральний уряд. Окрім того, очільниця німецького уряду заявила про те, що очікує, що подібні інциденти не повторяться. Меркель додала, що хоча її позиція більш близька до позиції міністра сільського господарства, ніж до позиції міністра екології, однак Шмідт не повинен був порушувати інструкції. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідно до практики ФРН під час голосування в ЄС із суперечливого питання, щодо якого є різні думки у членів коаліційного уряду, міністр утримується від голосування. Крок Крістіана Шмідта поставив під загрозу переговори між СДПН і ХДС/ХСС щодо формування «великої коаліції» навіть до їх формального початку. Міністр навколишнього середовища ФРН Барбара Хендрікс, яка представляє СДПН, заявила про те, що канцлерка має вжити відповідні кроки для того, щоб зарадити втраті довіри. Ця заява була зроблена до вищезгаданої заяви Ангели Меркель.

Як повідомлялося, після провалу попередніх консультацій про формування коаліції «Ямайка» керівництво партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку очолює Ангела Меркель, погодилося на переговори про «велику коаліцію».