Партія Меркель погодилася на переговори про велику коаліцію

Меркель 25 листопада уже заявила, що відхиляє можливість перевиборів до Бундестагу

Після провалу попередніх консультацій про формування коаліції «Ямайка» керівництво партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку очолює Ангела Меркель, прагне вести переговори про велику коаліцію з Соціал-демократичною партією Німеччини. У ХДС не хочуть уряду меншості, заявив увечері в неділю, 26 листопада, прем'єр-міністр



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Лідер ХДС Ангела Меркель

Меркель 25 листопада уже заявила, що відхиляє можливість перевиборів до Бундестагу

Після провалу попередніх консультацій про формування коаліції «Ямайка» керівництво партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку очолює Ангела Меркель, прагне вести переговори про велику коаліцію з Соціал-демократичною партією Німеччини. У ХДС не хочуть уряду меншості, заявив увечері в неділю, 26 листопада, прем'єр-міністр федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Ґюнтер після кількагодинних консультацій у президії ХДС у Берліні.

«Ми маємо твердий намір утворити дієздатний уряд», - сказав він. «На наше тверде переконання, це не уряд меншості, а союз, який базується на парламентській більшості. Це велика коаліція», - підкреслив Даніель Ґюнтер. За його словами, лише якщо перемовини з соціал-демократами проваляться, потрібно буде обмірковувати подальші варіанти розвитку подій.

У керівництві партії хочуть визначитися зі стратегією ймовірних майбутніх переговорів після того, як почують позицію соціал-демократів, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в ХДС. Партійний з'їзд СДПН відбудеться з 7 по 9 грудня в Берліні.

Позитивно оцінює можливість нової спроби створення великої коаліції і лідер ХСС Горст Зеегофер. Альянс консерваторів та СДПН - кращий варіант для Німеччини, ніж коаліція «Ямайка», нові вибори або уряд меншості, навело його слова видання Bild am Sonntag напередодні.

Меркель 25 листопада уже заявляла, що відхиляє можливість перевиборів до Бундестагу. Просити виборців голосувати ще раз - цілковито неправильно, вважає вона. Лідерка ХДС позитивно відгукнулася про майбутні переговори з очільниками ХСС та СДПН, які ініціює президент Франк-Вальтер Штайнмаєр(Frank-Walter Steinmeier). Меркель заявила, що готова до них, і підкреслила, що перемовини слід проводити на основі взаємоповаги.

Раніше в СДПН неодноразово відкидали можливість повторного формування великої коаліції з ХДС/ХСС, але останнім часом у партії обговорюють можливість перспективи такого союзу.

Джерело: DW