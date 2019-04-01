Меркель телефоном привітала Порошенка із виходом у другий тур



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Ангела Меркель і Петро Порошенко поспілкувалися телефоном 1 квітня

Меркель та Порошенко також обговорили ситуацію на Донбасі

Відбулася телефонна розмова між Президентом України Петром Порошенком та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Йшлося про миротворців та звільнення заручників, окрім того, Меркель привітала Порошенка з виходом у другий тур президентської кампанії, передає прес-служба Глави держави.

«Ангела Меркель привітала Петра Порошенка з виходом у другий тур президентської кампанії. Було відзначено чесність та змагальність виборчого процесу в Україні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі, відбувся також обмін думками щодо подальших кроків, зокрема у рамках Нормандського формату, для активізації мирного процесу з імплементації Мінських домовленостей, звільнення заручників Кремля, а також щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої місії під егідою ООН на території окупованого Донбасу.

«Петро Порошенко подякував німецькому лідеру за особливу увагу до ситуації в Україні. Сторони обговорили подальші двосторонні контакти на найвищому рівні», - зазначено у повідомленні.

Також сьогодні заступник керівника фракції Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу в Німецькому бундестазі Йоганн Вадефул зробив заяву щодо результатів голосування на виборах президента України.

«Зеленський повинен протягом наступних трьох тижнів представити конкретні бачення щодо змісту своєї політики, а також команду політиків, яка буде його підтримувати. Україна не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво, маючи конфлікт з Росією, а також перебуваючи у важкій соціально-економічній ситуації. Така ситуація буде тільки на користь Росії та заохочувати її інтенсифікувати свою дестабілізаційну політику щодо України.

Крім того, Зеленський повинен уточнити, яким чином буде досягатися задекларована ним мета позбавлення впливу олігархів, особливо з огляду на те, що його передвиборча кампанія в значній мірі позначилася підтримкою олігарха Ігоря Коломойського», - йдеться у заяві німецького політика.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Раніше в Європарламенті підкреслили, що вибори в Україні пройшли у складній ситуації і були конкурентними.

Також повідомляється, що ЦВК вже оновила 90,26% електронних протоколів. За підсумками підрахунків у другий тур президентських виборів в Україні виходять Володимир Зеленський з 30,26% голосів виборців і чинний глава держави Петро Порошенко з 15,98% голосів.