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    У Бундестазі назвали кілька вимог Зеленському

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    <span>Заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефул прокоментував українські вибори&nbsp;</span> - У Бундестазі назвали кілька вимог Зеленському
    Заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефул прокоментував українські вибори 

    Зеленський повинен уточнити, яким чином буде досягатися задекларована ним мета позбавлення впливу олігархів

    У понеділок, 1 квітня, заступник керівника фракції Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу в Німецькому бундестазі Йоганн Вадефул зробив заяву щодо результатів голосування на виборах президента України.

    Про це повідомляє сайт коаліційного об'єднання політичних партій Німеччини — Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.

    З огляду на проведення другого раунду, участь у якому візьмуть Володимир Зеленський та Петро Порошенко, німецький політик підкреслює необхідність для України досвідченої управлінської команди.

    «Зеленський повинен протягом наступних трьох тижнів представити конкретні бачення щодо змісту своєї політики, а також команду політиків, яка буде його підтримувати. Україна не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво, маючи конфлікт з Росією, а також перебуваючи у важкій соціально-економічній ситуації. Така ситуація буде тільки на користь Росії та заохочувати її інтенсифікувати свою дестабілізаційну політику щодо України.

    Крім того, Зеленський повинен уточнити, яким чином буде досягатися задекларована ним мета позбавлення впливу олігархів, особливо з огляду на те, що його передвиборча кампанія в значній мірі позначилася підтримкою олігарха Ігоря Коломойського», - йдеться у заяві німецького політика.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.25%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.53%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.01%
    • Смешко Ігор Петрович
      5.98%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.42%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.24%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.65%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.23%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Раніше в Європарламенті підкреслили, що вибори в Україні пройшли у складній ситуації і були конкурентними.

    Також повідомляється, що ЦВК вже оновила 90,26% електронних протоколів. За підсумками підрахунків у другий тур президентських виборів в Україні виходять Володимир Зеленський з 30,26% голосів виборців і чинний глава держави Петро Порошенко з 15,98% голосів. 

     

     

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