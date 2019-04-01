У Бундестазі назвали кілька вимог Зеленському



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Заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефул прокоментував українські вибори

Зеленський повинен уточнити, яким чином буде досягатися задекларована ним мета позбавлення впливу олігархів

У понеділок, 1 квітня, заступник керівника фракції Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу в Німецькому бундестазі Йоганн Вадефул зробив заяву щодо результатів голосування на виборах президента України.

Про це повідомляє сайт коаліційного об'єднання політичних партій Німеччини — Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.

З огляду на проведення другого раунду, участь у якому візьмуть Володимир Зеленський та Петро Порошенко, німецький політик підкреслює необхідність для України досвідченої управлінської команди.

«Зеленський повинен протягом наступних трьох тижнів представити конкретні бачення щодо змісту своєї політики, а також команду політиків, яка буде його підтримувати. Україна не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво, маючи конфлікт з Росією, а також перебуваючи у важкій соціально-економічній ситуації. Така ситуація буде тільки на користь Росії та заохочувати її інтенсифікувати свою дестабілізаційну політику щодо України.

Крім того, Зеленський повинен уточнити, яким чином буде досягатися задекларована ним мета позбавлення впливу олігархів, особливо з огляду на те, що його передвиборча кампанія в значній мірі позначилася підтримкою олігарха Ігоря Коломойського», - йдеться у заяві німецького політика.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Раніше в Європарламенті підкреслили, що вибори в Україні пройшли у складній ситуації і були конкурентними.

Також повідомляється, що ЦВК вже оновила 90,26% електронних протоколів. За підсумками підрахунків у другий тур президентських виборів в Україні виходять Володимир Зеленський з 30,26% голосів виборців і чинний глава держави Петро Порошенко з 15,98% голосів.