У Бундестазі назвали кілька вимог Зеленському
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Розсилка
Зеленський повинен уточнити, яким чином буде досягатися задекларована ним мета позбавлення впливу олігархів
У понеділок, 1 квітня, заступник керівника фракції Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу в Німецькому бундестазі Йоганн Вадефул зробив заяву щодо результатів голосування на виборах президента України.
Про це повідомляє сайт коаліційного об'єднання політичних партій Німеччини — Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.
З огляду на проведення другого раунду, участь у якому візьмуть Володимир Зеленський та Петро Порошенко, німецький політик підкреслює необхідність для України досвідченої управлінської команди.
«Зеленський повинен протягом наступних трьох тижнів представити конкретні бачення щодо змісту своєї політики, а також команду політиків, яка буде його підтримувати. Україна не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво, маючи конфлікт з Росією, а також перебуваючи у важкій соціально-економічній ситуації. Така ситуація буде тільки на користь Росії та заохочувати її інтенсифікувати свою дестабілізаційну політику щодо України.
Крім того, Зеленський повинен уточнити, яким чином буде досягатися задекларована ним мета позбавлення впливу олігархів, особливо з огляду на те, що його передвиборча кампанія в значній мірі позначилася підтримкою олігарха Ігоря Коломойського», - йдеться у заяві німецького політика.
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Зеленський Володимир Олександрович30.25%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.53%
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Гриценко Анатолій Степанович7.01%
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Смешко Ігор Петрович5.98%
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Ляшко Олег Валерійович5.42%
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Вілкул Олександр Юрійович4.24%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.65%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.23%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Раніше в Європарламенті підкреслили, що вибори в Україні пройшли у складній ситуації і були конкурентними.
Також повідомляється, що ЦВК вже оновила 90,26% електронних протоколів. За підсумками підрахунків у другий тур президентських виборів в Україні виходять Володимир Зеленський з 30,26% голосів виборців і чинний глава держави Петро Порошенко з 15,98% голосів.