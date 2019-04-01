Опубліковано дані підрахунку 90% голосів



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Зеленський набрав майже удвічі більше голосів, ніж Порошенко

Результати виборів 2019 станом на 18:45 показують значний відрив Володимира Зеленського від другого місця. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи «Вибори» на сайті Центрвиборчкому.

За результатами підрахунку 90,26% протоколів, Зеленський набирає 30,26% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15,98% голосів, Юлія Тимошенко - 13,36%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко (11,54%) та Анатолій Гриценко (7,00%). Проголосували понад 16,86 млн виборців.

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Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів. Про це заявив під час прес-конференції в Києві представник Парламентської асамблеї Ради Європи Макс ван де Вен.

Як повідомив очільник МВС Арсен Аваков, до виборчої системи намагаються отримати доступ власники російських і київських IP-адрес, однак систему захищають.