Меркель запевняє, що Європа не залежатиме від російського газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канцлер Ангела Меркель знову заявила про необхідність збереження транзиту газу через територію України

Канцлер нагадала, що у ФРН будуть побудовані термінали для зрідженого природного газу

Європа не опиниться в залежності від російського газу в результаті будівництва трубопроводу Північний потік-2. Про це заявила в четвер, 7 лютого, канцлер Німеччини Ангела Меркель у Братиславі, де проходять переговори з главами урядів країн Вишеградської групи - Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії, повідомляє агентство Reuters.

«Чи опинимося ми в залежності від Росії завдяки другому газопроводу? Я кажу: «Ні», якщо ми одночасно проведемо диверсифікацію. Ми не хочемо ні в якому разі повністю залежати тут від Росії», - стверджувала вона.

Канцлер нагадала, що у ФРН будуть побудовані термінали для зрідженого природного газу. Меркель також знову заявила про необхідність збереження транзиту газу через територію України, вказавши на те, що обговорює це питання з президентом РФ Володимиром Путіним.

Одночасно вона зазначила, що Росія була надійним постачальником енергоресурсів до Європи й під час холодної війни і буде виконувати цю роль в майбутньому. «Ми не впадемо в односторонню залежність», - упевнена канцлер.

У той же час сьогодні Міністерство закордонних справ Франції підтвердило намір країни підтримати зміну Газової директиви ЄС, що може торкнутися проекту «Північний потік-2», пише ТАСС.

«Франція розраховує підтримати прийняття подібної директиви. Роботи щодо змін, які можуть бути внесені в текст, тривають з нашими партнерами, зокрема з Німеччиною», - заявили в МЗС.

За даними ЗМІ, 13 країн Євросоюзу підтримали пропозицію Румунії змінити законодавство, яке може ускладнити будівництво «Північного потоку-2».