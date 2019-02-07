  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Меркель запевняє, що Європа не залежатиме від російського газу

    • Розсилка
    Канцлер Ангела&nbsp;Меркель знову заявила про необхідність збереження транзиту газу через територію України - Меркель запевняє, що Європа не залежатиме від російського газу
    Канцлер Ангела Меркель знову заявила про необхідність збереження транзиту газу через територію України

    Канцлер нагадала, що у ФРН будуть побудовані термінали для зрідженого природного газу

    Європа не опиниться в залежності від російського газу в результаті будівництва трубопроводу Північний потік-2. Про це заявила в четвер, 7 лютого, канцлер Німеччини Ангела Меркель у Братиславі, де проходять переговори з главами урядів країн Вишеградської групи - Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії, повідомляє агентство Reuters.

    «Чи опинимося ми в залежності від Росії завдяки другому газопроводу? Я кажу: «Ні», якщо ми одночасно проведемо диверсифікацію. Ми не хочемо ні в якому разі повністю залежати тут від Росії», - стверджувала вона. 

    Канцлер нагадала, що у ФРН будуть побудовані термінали для зрідженого природного газу. Меркель також знову заявила про необхідність збереження транзиту газу через територію України, вказавши на те, що обговорює це питання з президентом РФ Володимиром Путіним. 

    Одночасно вона зазначила, що Росія була надійним постачальником енергоресурсів до Європи й під час холодної війни і буде виконувати цю роль в майбутньому. «Ми не впадемо в односторонню залежність», - упевнена канцлер. 

    У той же час сьогодні Міністерство закордонних справ Франції підтвердило намір країни підтримати зміну Газової директиви ЄС, що може торкнутися проекту «Північний потік-2», пише ТАСС

    «Франція розраховує підтримати прийняття подібної директиви. Роботи щодо змін, які можуть бути внесені в текст, тривають з нашими партнерами, зокрема з Німеччиною», - заявили в МЗС. 

    За даними ЗМІ, 13 країн Євросоюзу підтримали пропозицію Румунії змінити законодавство, яке може ускладнити будівництво «Північного потоку-2».

    Читайте також
    ЄС Росія газ Німеччина Ангела Меркель Європа Франція будівництво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ