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    Метеорологи попередили про різкі перепади температури на вихідних

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    6 квітня мінлива хмарність. Без опадів - Метеорологи попередили про різкі перепади температури на вихідних
    6 квітня мінлива хмарність. Без опадів
    Фото Багнет

    Прийдешні вихідні порадують теплом до +20

    В Україні у суботу, 6 квітня, утримається мінлива хмарність, без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень дощі, подекуди грози,повідомили в Українському гідрометцентрі.

    «6 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень дощі, подекуди грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

    Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у західних областях 1-6° тепла; вдень 12-17°, на Закарпатті 18-20°.

    У наступні два дні, 7-8 квітня, в Україні очікується хмарна погода з опадами в окремих регіонах. Зокрема, 7 квітня у західній частині, 8 квітня у північних, вдень місцями і в південних областях невеликий дощ, в Карпатах та на Закарпатті помірні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 7 квітня 0-5° тепла, на півночі Лівобережжя до 2° морозу, 8 квітня 3-8° тепла; вдень 12-17° тепла; на Закарпатті вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°.

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