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    Ми не боїмося і влада Зеленського має про це знати. Під стінами ДБР відбулася акція на підтримку Софії Федини

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    Ми не боїмося і влада Зеленського має про це знати. Під стінами ДБР відбулася акція на підтримку Софії Федини
    Фото: eurosolidarity.org

    Вікторія Сюмар: це перший випадок, коли депутата намагаються притягнути до відповідальності без голосування Ради, без жодних погоджень

    Ми не боїмося і влада Зеленського має про це знати – заявила народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар під час акції на підтримку Софії Федини, яка відбувається під стінами офісу Державного бюро розслідувань. Про це цдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

    Як відомо, народного депутата Софію Федину викликали до ДБР для вручення їй підозри «у погрозі вбивством щодо президента України». В акції беруть участь народні депутати, громадські активісти, представники ГО «Солідарні молодь».

    «Це перший випадок, коли депутата намагаються притягнути до відповідальності без голосування Ради, без жодних погоджень. І ви бачите, за що», – зазначила Вікторія Сюмар.

    «Знаєте за що? За три слова – «там може прилетіти». Там справді може прилетіти, там справді рвуться гранати, там справді гинуть люди і там справді небезпечно», – наголосила Сюмар.

    «Ми тут для того, щоб показати – ми не боїмося і не будемо боятися. Ми скажемо цю фразу Володимиру Зеленському і всій його владі, всій його вертикалі – ми не боїмося», – заявила депутат.

    «Там може прилетіти. Можете кожного з нас притягувати до відповідальності», – додала Вікторія Сюмар. Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» оголосили про початок флешмобу і повторили слова «Там може прилетіти», через які порушене кримінальне провадження проти Федини, а президент Зеленський визнаний потерпілим.

    Як повідомлялось, 7 лютого стало відомо, що народна депутатка України Софія Федина повторно викликається слідчим Державного бюро розслідувань для вручення повідомлення про підозру - на 12 лютого. 

    6 лютого Федину викликали у ДБР для вручення підозри. Федина тоді не прийшла до ДБР.

    До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

    Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

    Європейська солідарність депутат акція активісти Вікторія Сюмар президент влада молодь Софія Федина
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