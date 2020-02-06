Депутатка Федина емоційно звернулась до Зеленського через підозру ДБР



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Державне бюро розслідувань викликає 6 лютого народну депутаку Софію Федину для вручення письмового повідомлення про підозру

«Переслідуванням мене і Марусі Звіробій ви хочете усіх залякати, типу бий, щоб іншим неповадно було», - сказала президенту Федина

Нардеп від фракції «Європейська солідарність» Софія Федина публічно звернулась до президента Володимира Зеленського у зв'язку з підготовкою оголошення їй підозри Державним бюро розслідувань.

Свою заяву Федина оприлюднила у Facebook.

Вона заявила, що, йдучи до Верховної Ради, одним з основних завдань для себе поставила захист українських військовиків, ветеранів і волонтерів від «свавілля московських посіпак».

«І це свавілля зараз здійснює очолювана вами вертикаль. Бо всі ваші зусилля спрямовані не на розбудову економіки, роботу з міжнародними партнерами, підняття зарплат і пенсій, зменшення тарифів, а на боротьбу з власною армією, волонтерами і ветеранами, боротьбу за те, щоб якнайшвидше зачистити тих, хто захищає державу», - зазначила Федина.

У своїй промові депутат Федина згадала про справи на Марусю Звіробій, Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та Андрія Антоненка, заявивши, що Зеленський хоче ними залякати всіх, і звинуватила президента у здачі українських позицій на фронті.

«Сьогодні переслідуванням мене і Марусі Звіробій ви хочете усіх залякати, типу бий, щоб іншим неповадно було. Але це ваш страх - це ви боїтеся нас. Бо в нас страху нема... Є дикий біль за державу, яку ви турботемпами знищуєте!», - сказала Федина.

Як відомо, Державне бюро розслідувань викликає 6 лютого народну депутаку від «Європейської солідарності» Софію Федину для вручення письмового повідомлення про підозру.

Раніше Главком писав, що Державному бюро розслідувань дозволили отримати копії відеозаписів двох інтерв’ю волонтера Марусі Звіробій, які вона дала 5 каналу (програма «ІнфоДень» від 5 листопада 2019 року) і каналу ATR (програма «Prime: Скрипін» від 31 жовтня 2019 року).

У клопотанні слідчого ДБР, які він приніс до суду, наголошено: відеозаписи інтерв’ю з Марусею Звіробій прямо вказують на її умисел вчинити кримінальне правопорушення та можуть бути використанні як доказ у рамках провадження за ч. 3 ст. 109, ст. 112, ч. 1 ст. 346 КК України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу»; «Посягання на життя державного діяча»; «Погроза або насильство щодо державного діяча»).

Як повідомляв «Главком», 19 грудня Печерський районний суд Києва дав дозвіл Державному бюро розслідувань доступ до особистого листування волонтера Марусі Звіробій в її телефонах у справі про можливу погрозу вбивством щодо президента Володимира Зеленського.

Раніше генеральна прокуратура повернула Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру депутату Верховної Ради Софії Федині («Європейська солідарність») і волонтеру Марусі Звіробій у кримінальному провадженні за фактом можливих погроз на адресу президента Володимира Зеленського для усунення недоліків.

Як відомо, 2 грудня Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялось, 1 листопада Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу Зеленського.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.