Як боротися з пранкерами та папараці? Глава СБУ дав важливу пораду депутатам



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Іван Баканов нагадав депутатам про ложу преси, де може стояти людина з супероптикою і бачити текст на екранах їхніх телефонів

Баканов радить парламентарям заходити до сесійної зали взагалі без телефонів

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що у залі Верховної Ради народні депутати повинні працювати, а не «сидіти» у телефонах.

Таку думку Баканов висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Я не розумію, навіщо взагалі вони переписуються з кимось, особливо в залі Верховної Ради. На сьогодні настільки все діджиталізовано, що всі повинні пам’ятати: там на балконі (ложа преси - «Главком») стоїть людина з супероптикою і бачить текст на екрані», - зауважує голова СБУ.

Баканов заявив, що взагалі «запропонував би заходити до зали Верховної Ради, в принципі, без телефонів».

«Це б менше відволікало від роботи. Погодьтеся, ви б не терпіли у себе в редакції працівника, який цілий день в телефоні? То чому депутатам можна?», - обурюється високопосадовець.

Баканов також нагадав, що факти, які спливли з переписок депутатів, поки не отримують продовження у розслідуваннях, бо «депутати мають статус недоторканих і представники СБУ не мають права працювати щодо них». «Але ми чекаємо 1 січня 2020 року, коли вони цей статус втратять», - запевнив голова Служби безпеки і додав, що пранкер Джокер, який оприлюднював скандальну інформацію про «слуг народу» «не зробив нічого такого, що б могло привернути увагу Служби безпеки».

«Поки ніхто з депутатів із запитом щодо нього не звертався», - сказав високопосадовець.

Як повідомлялося, Богдан назвав причини збільшення фінансування СБУ та МВС.

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