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    Мільярдер Пугачов: Путін не розв’яже ядерної війни

    Свого часу між Володимиром Путіним та Сергієм Пугачовим були близькі взаємини. - Мільярдер Пугачов: Путін не розв’яже ядерної війни
    Свого часу між Володимиром Путіним та Сергієм Пугачовим були близькі взаємини.
    фото з відкритих джерел

    Україну не бомбитимуть за допомогою тактичної ядерної зброї, переконаний бізнесмен

    Мільярдер і колишній російський банкір Сергій Пугачов вважає, що президент Росії Володимир Путін не розв’яже ядерної війни. Про це він заявив в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

    «Коли я кажу «ні», це не значить, що Путін не хоче (ядерної війни «Главком»). Він може готовий уже її розпочати, але оточення розуміє, що ядерна війна не залишає шансів. Тому й не думаю, що дійде до того, що Україну бомбитимуть за допомогою тактичної ядерної зброї. Генерали не готові починати ядерну війну», – сказав Пугачов.

    Бізнесмен підкреслив, що наразі російське захоплення України захлинулося. До того ж міжнародні санкції настільки сильно б’ють по пересічних росіянам, що змінює їхній настрій.

    «Путінській Росії настав кінець, завдячуючи Україні… Путін слабкий і боягузливий. Він точно не застрелиться, бо не має честі та совісті. Він буде домовлятися через своїх агентів. У випадку ж, якщо до влади прийдуть люди з близького оточення Путіна, то вони його здадуть для того, щоб врятувати себе і країну», – заявив Пугачов.

    Як повідомлялося, напередодні президент країни-агресорки Володимир Путін наказав міністерству оборони РФ перевести російські війська на особливий режим бойового чергування.

    Згодом Пентагон відповів на погрози Путіна ядерною зброєю: «Ми здатні захистити себе, союзників і партнерів».

    Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: санкції війна Путін президент #stoprussia
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    Мільярдер Пугачов: Путін не розв’яже ядерної війни