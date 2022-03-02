Мільярдер Пугачов: Путін не розв’яже ядерної війни

Свого часу між Володимиром Путіним та Сергієм Пугачовим були близькі взаємини.

Україну не бомбитимуть за допомогою тактичної ядерної зброї, переконаний бізнесмен

Мільярдер і колишній російський банкір Сергій Пугачов вважає, що президент Росії Володимир Путін не розв’яже ядерної війни. Про це він заявив в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

«Коли я кажу «ні», це не значить, що Путін не хоче (ядерної війни – «Главком»). Він може готовий уже її розпочати, але оточення розуміє, що ядерна війна не залишає шансів. Тому й не думаю, що дійде до того, що Україну бомбитимуть за допомогою тактичної ядерної зброї. Генерали не готові починати ядерну війну», – сказав Пугачов.

Бізнесмен підкреслив, що наразі російське захоплення України захлинулося. До того ж міжнародні санкції настільки сильно б’ють по пересічних росіянам, що змінює їхній настрій.

«Путінській Росії настав кінець, завдячуючи Україні… Путін слабкий і боягузливий. Він точно не застрелиться, бо не має честі та совісті. Він буде домовлятися через своїх агентів. У випадку ж, якщо до влади прийдуть люди з близького оточення Путіна, то вони його здадуть для того, щоб врятувати себе і країну», – заявив Пугачов.

Як повідомлялося, напередодні президент країни-агресорки Володимир Путін наказав міністерству оборони РФ перевести російські війська на особливий режим бойового чергування.

Згодом Пентагон відповів на погрози Путіна ядерною зброєю: «Ми здатні захистити себе, союзників і партнерів».

Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.