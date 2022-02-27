Путін погрожує ядерним ударом

Путін провів зустріч з Шойгу і Герасимовим

Президент країни-агресорки Володимир Путін наказав міністерству оборони РФ перевести російські війська на особливий режим бойового чергування.

«Ви бачите, що західні країни роблять не лише недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, про які всі знають. Але найвищі посадові особи провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни. Тому наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії у особливий режим несення бойового чергування», – сказав Путін міністру оборони РФ Сергію Шойгу та керівнику генштабу збройних сил РФ Валерію Герасимову.

Російські ЗМІ пояснили, що це означає. Переклад з офіційної на російську мову: палець над ядерною кнопкою вже навис. Втрати в Україні змушують Путіна оголосити про ядерний удар.

Нагадаємо, з 24 лютого окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.

Тим часом Російський олігарх Фрідман виступив проти війни з Україною. Він є першим російським бізнесменом, який виступив проти конфлікту на тлі підготовки до широких санкцій США, Великої Британії та ЄС проти олігархів РФ. Фрідману та його партнерам належить найбільший приватний банк Росії «Альфа-Банк».

Сьогодні стало відомо, що топ-менеджери «Газпрому» покінчили життя самогубством. Олександр Тюляков працював заступником генерального директора Єдиного розрахункового центру «Газпрому» з корпоративної безпеки.

Додамо, що сьогодні у SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи. SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

Нагадаємо, що українці просять НАТО ввести миротворців і закрити небо. Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу. Збір підписів під петицією вже розпочався.



