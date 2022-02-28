Пентагон відповів на погрози Путіна ядерною зброєю: «Ми здатні захистити себе, союзників і партнерів»

Бряцання ядерною зброєю це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не піддавалася загрозі з боку НАТО і вже точно не з боку України

У Пентагоні відповіли на погрози президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю. Як відомо, 27 лютого Путін привів російські сили ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

За словами чиновника Пентагону, ім'я якого відомство не називає, офіційні особи США не сумніваються в прийнятті Путіним таких рішень.

«У нас немає підстав сумніватися в достовірності цих повідомлень», – сказав він.

Американський чиновник також зазначив, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не піддавалася загрозі з боку НАТО і вже точно не з боку України. Ця ескалація, на його думку, тому що потенційно задіюються сили, які в разі прорахунку можуть зробити ситуацію набагато більш небезпечною.

«Ми як і раніше впевнені у своїй здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, у тому числі у сфері стратегічного стримування», – сказав чиновник Міноборони США.

Він також підкреслив, що українці чинять неймовірний опір окупанту, вигадують креативні способи зупинення колон з російськими танками.

За даними українських влади та Збройних сил, російські окупанти минулої ночі знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих.