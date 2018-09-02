Мільярди на асфальті. Названі 10 компаній, які стали головними переможцями дорожних тендерів минулого року
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Розсилка
Обсяг дорожних тендерів минулого року перевищив 100 млрд
Сумарний бюджет закупівель, здійснений дорожниками, склав 102 789 306 068 гривень! Такі дані містить звіт організації CoST Ukraine (Добровільна Ініціатива з секретаріатом у Лондоні, призначена для забезпечення прозорості та підзвітності будівництва, яке здійснюється за рахунок публічних коштів).
За допомогою відкритих джерел (Prozorro, Clarity Project, YouControl, система е-декларування НАЗК, місцеві ЗМІ) «Главком» з’ясував, кому з можновладців належать компанії, які в 2017-му отримали контракти на ремонт доріг, та хто з депутатів лобіює отримання коштів на дорожні ремонти.
Перша трійка топ-10:
- ТОВ «Автомагістраль-Південь». Сума отриманих замовлень – 10,9 млрд грн.
Цю ТОВку ЗМІ тісно пов’язують з діючим мером Одеси Геннадієм Трухановим. За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, «Автомагістраль-Південь» створено 2006 року і належить вона двом одеситам Валерію Короткову і Олегу Наливанному. Розмір статутного капіталу підприємства – 40 тис. грн.
- ТОВ «Онур конструкціон інтернешенел». Сума отриманих замовлень – 4,7 млрд грн.
Дане ТОВ відоме як основний гравець в дорожній галузі на заході країни. Структура має свою сторінку у Вікіпедії. Заснована громадянами Туреччини Онуром і Ісханом Четінджевіз та львів'янином Олегом Фаріоном.
- ТОВ «ПБС». Сума отриманих замовлень - 4,1 млрд грн.
Дане ТОВ контролює нардеп Олександр Шевченко, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Шевченко обирався від БПП, вийшов звідти і тепер йде до президентства, рекламуючи і себе і свою елітну базу відпочинку у Карпатах на телеканалах Комойського.
Детальніше читайте у матеріалі Королі асфальту. Чиї фірми вигравали головні дорожні тендери у 2017 році