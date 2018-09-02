Мільярди на асфальті. Названі 10 компаній, які стали головними переможцями дорожних тендерів минулого року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обсяг дорожних тендерів минулого року перевищив 100 млрд

Сумарний бюджет закупівель, здійснений дорожниками, склав 102 789 306 068 гривень! Такі дані містить звіт організації CoST Ukraine (Добровільна Ініціатива з секретаріатом у Лондоні, призначена для забезпечення прозорості та підзвітності будівництва, яке здійснюється за рахунок публічних коштів).

За допомогою відкритих джерел (Prozorro, Clarity Project, YouControl, система е-декларування НАЗК, місцеві ЗМІ) «Главком» з’ясував, кому з можновладців належать компанії, які в 2017-му отримали контракти на ремонт доріг, та хто з депутатів лобіює отримання коштів на дорожні ремонти.

Перша трійка топ-10:

ТОВ «Автомагістраль-Південь». Сума отриманих замовлень – 10,9 млрд грн.

Цю ТОВку ЗМІ тісно пов’язують з діючим мером Одеси Геннадієм Трухановим. За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, «Автомагістраль-Південь» створено 2006 року і належить вона двом одеситам Валерію Короткову і Олегу Наливанному. Розмір статутного капіталу підприємства – 40 тис. грн.

ТОВ «Онур конструкціон інтернешенел». Сума отриманих замовлень – 4,7 млрд грн.

Дане ТОВ відоме як основний гравець в дорожній галузі на заході країни. Структура має свою сторінку у Вікіпедії. Заснована громадянами Туреччини Онуром і Ісханом Четінджевіз та львів'янином Олегом Фаріоном.

ТОВ «ПБС». Сума отриманих замовлень - 4,1 млрд грн.

Дане ТОВ контролює нардеп Олександр Шевченко, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Шевченко обирався від БПП, вийшов звідти і тепер йде до президентства, рекламуючи і себе і свою елітну базу відпочинку у Карпатах на телеканалах Комойського.

Детальніше читайте у матеріалі Королі асфальту. Чиї фірми вигравали головні дорожні тендери у 2017 році