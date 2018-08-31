Королі асфальту. Чиї фірми вигравали головні дорожні тендери у 2017 році

Сумарний бюджет закупівель, здійснений дорожниками, склав 102,8 млрд грн

«Погані дороги, тому що на них немає грошей». Це пояснення вже більше не актуальне в Україні. Влітку минулого року прем’єр-міністр Володимир Гройсман говорив про те, що загальний обсяг коштів, виділений з бюджету на дорожню галузь, перевищив 20 млрд грн і давав зрозуміти, що це не межа. «Главкому» вдалось з’ясувати реальні суми, які виділяє держава на ремонт та будівництво доріг. І вони в рази більші від того, про що нам говорять в уряді. Хто ж отримує ці гроші і як вони використовуються?

В цілому Україною проходить 430 тис. км доріг. В минулому році балансоутримувачем 170 тис. км найважливіших шляхів державного значення було Державне агентство автомобільних доріг України – легендарний Укравтодор. Він і є головним розпорядником коштів, які виділяються на утримання та ремонт цих шляхів. При цьому саме агентство підпорядковується Міністерству інфраструктури, а управляє дорогами через підпорядковані йому обласні служби автомобільних доріг (САДи).

Окрім САДів, які відповідають за ремонти та будівництво доріг, також в кожній області існують облавтодори, які відповідають переважно за експлуатаційне утримання доріг: щоб зимою вони були посипані, влітку - озеленені та благоустроєні, одним словом, доглянуті. В Укравтодорі їх позиціонують як окремі структури, і нібито, вони їм і не підпорядковуються. Насправді ж облавтодори підпорядковані ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», єдиним розпорядником акцій якого від імені держави і є Укравтодор. Що ж до грошей, то облавтодори де-юре беруть участь у дорожніх тендерах на тих же умовах, що й будь-які інші учасники. Потім за виграні гроші вони теж закуповують товари та послуги, але вже в обхід Prozorro і відслідкувати їх усі майже не можливо. Тому, коли мова йде про те, що тендер виграла державна структура, це ще не означає, що ці кошти отримала саме вона.

На сьогодні в країні працює єдина організація, яка системно та повноцінно моніторить усі «дорожні» процедури закупівель, що відбуваються за кошти держбюджету на Prozorro - це CoST Ukraine (Добровільна Ініціатива широкого кола зацікавлених сторін зі секретаріатом у Лондоні, призначена для забезпечення прозорості та підзвітності будівництва, яке здійснюється за рахунок публічних коштів). «Главком» ретельно проаналізував звіт цієї організації за минулий рік і з’ясував, хто отримував «жирні» дорожні тендери.

Перш за все, нам вдалось вирахували загальну суму, яку розподіляли САДи протягом 2017 року. Сумарний бюджет закупівель, здійснений дорожниками, склав 102 789 306 068 гривень! Такої суми (понад 100 млрд грн) Гройсман чомусь не озвучував.

Як видно зі звіту, у цю цифру входять і бюджети тих закупівель, які не відбулися (наприклад, не вистачило учасників). Окрім того, як пояснив експерт CoST Ukraine Святослав Абрамов, частина закупівель передбачала контракти за рахунок надходження грошей у майбутніх періодах. Тобто державні кошти розподілили на роки вперед на торгах між певними гравцями, компаніями-підрядниками.

За допомогою відкритих джерел (Prozorro, Clarity Project, YouControl, система е-декларування НАЗК, місцеві ЗМІ) «Главком» з’ясував, кому з можновладців належать компанії, які в 2017-му отримали контракти на ремонт доріг, та хто з депутатів лобіює отримання коштів на дорожні ремонти.

1. Вінницька область - 93 тендери на 6 млрд грн

Перше місце - ДП «Вінницький облавтодор». Сума отриманих замовлень - 3,8 млрд грн.

Друге місце - ТОВ «ЕДБ». Сума отриманих замовлень - 393,4 млн грн.

Його кінцевими бенефіціарними власниками є житель Броварів Клімов Юрій Миколайович та кияни Кіблик Олександр Васильович і Косіцин Андрій Миколайович.

Третє місце - ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада». Сума отриманих замовлень - 364 млн грн.

Згідно з даними clarity-project, за цією структурою стоїть командитне товариство «Цахаріас інтернейшнл проджектс» та львів’янин Волощук Володимир Сергійович, який значиться як ФОП.

2. Волинська область - 101 тендер на 2,34 млрд грн

Перше місце – ТОВ «Автомагістраль-Південь». Сума отриманих замовлень - 649 млн грн.

Цю ТОВку ЗМІ тісно пов’язують з діючим мером Одеси Геннадієм Трухановим. За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, «Автомагістраль-Південь» створено 2006 року і належить вона двом одеситам Валерію Короткову і Олегу Наливанному. Розмір статутного капіталу підприємства – 40 тис. грн.

Друге місце - ТОВ «Луцькавтодор-сервіс». Сума отриманих замовлень - близько 540 млн грн.

ТОВ входить до групи компаній ЛАД, яка, згідно інформації місцевої преси, належить екс-керівнику САД у Волинській області (2009-2010 рр) Юрію Ольховому.

Третє місце - ДП «Волинський облавтодор». Сума отриманих замовлень - 331,5 млн грн.

3. Дніпропетровська область - 161 закупівля на 6,6 млрд грн

Перше місце - ТОВ «Автомагістраль-Південь». Сума отриманих замовлень - 2,77 млрд грн

Друге місце - ТОВ «Україно-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС». Сума отриманих замовлень - 832 млн грн.

Згідно з даними Clarity Project, до січня 2018 року ТОВ належало депутату Дніпропетровської обласної ради Владиславу Бородіну.

Третє місце - ДП «Дніпропетровський облавтодор». Сума отриманих замовлень - 282,3 млн грн.





4. Донецька область - 204 закупівлі на 4,1 млрд грн

Перше місце - ТОВ «Славдорстрой». Сума отриманих замовлень - 942,6 млн.

Згідно з даними розслідування місцевих журналістів, цій фірмі віддає замовлення не лише обласна служба автодоріг, а й Донецька ОДА, Слов’янська міська рада тощо. Журналісти пов’язують її з колишніми фірмами Януковича та сьогоднішнім мером Краматорська Віктором Панковим.

Друге місце - ДП «Донецький облавтодор». Сума отриманих замовлень - 804,5 млн грн.

Третє місце - ТОВ «Атлас СМД Україна». Сума отриманих замовлень - 551,6 млн грн

Власником цієї фірми є киянка Моторна Наталія Леонідівна. Вона є бенефіціаром і іншої ТОВки, що бореться за багатомільйонні контракти – «Шляхбудексплуатація».

5. Житомирська область - 152 закупівлі на 2,1 млрд грн

Перше місце - ПП «Автомагістраль» (28 перемог). Сума отриманих замовлень - 563 мільйони гривень.

Згідно з публікаціями у ЗМІ фірма належить Миколі Скоростецькому. Цей пан у 2005-2007 роках очолював Службу автодоріг у Київській області.

Друге місце - ДП «Житомирський облавтодор». Сума отриманих замовлень - понад 464 млн грн.

Третє місце - ТОВ «Дорстрой монтаж Київ». Сума отриманих замовлень - 54 млн грн.

Кінцевими бенефіціарами ТОВ є харків’яни Чаговець Анатолій Михайлович та Тунік Анатолій Васильович. За даними ЗМІ, Тунік був партнером Євгена Прусенко, який був радником одіозного голови Укравтодору часів Януковича Володимира Демішкана, а пізніше і сам очолював Укравтодор.

6. Закарпатська область - 70 закупівель на 5,244 млрд грн

Перше місце - ТОВ «Онур конструкціон інтернешенел». Сума отриманих замовлень - 716,1 млн грн.

Дане ТОВ відоме як основний гравець в дорожній галузі на заході країни. Структура має свою сторінку у Вікіпедії. Заснована громадянами Туреччини Онуром і Ісханом Четінджевіз та львів'янином Олегом Фаріон.

Друге місце - ТОВ «ШБУ-77». Сума отриманих замовлень - 275,5 млн грн.



Його власником є Білоус Андрій Валерійович, який також є директором ТОВ «Бітунова Україна». Дане товариство засновано австрійською компанією «Бау холдінг бетайлі гунс аг» та громадянкою РФ Свірідовою Тамілою Вікторівною.



Третє місце - ДП «Закарпатський облавтодор». Сума отриманих замовлень - 262,3 млн грн.

7. Запорізька область - 18 закупівель на 4,1 млрд грн

- ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком». Сума отриманих замовлень - 1,024 млрд грн.

ЗМІ неодноразово повідомляли, що «Альтком» належить донецькому бізнесмену Олександру Тисленку, який свого часу отримував замовлення на будівництво «Донбас-Арени», «Львів-Арени» та багатьох інших об’єктів з подачі колишнього віце-прем’єра Бориса Колєснікова, який у часи Януковича опікувався підготовкою країни до Євро-2012.

- ТОВ «Автомагістраль-Південь. Сума отриманих замовлень - 1,002 млрд грн.

Третє місце - ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Сума отриманих замовлень - 854,7 млн грн.





8. Івано-Франківська область - 55 закупівель на 5,6 млрд грн

Перше місце - ТОВ «ПБС». Сума отриманих замовлень - 3,4 млрд грн.

Дане ТОВ контролює нардеп Олександр Шевченко, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Шевченко обирався від БПП, вийшов звідти і тепер йде до президентства, рекламуючи і себе і свою елітну базу відпочинку у Карпатах на телеканалах Комойського.

Друге місце - ДП «Івано-Франківський облавтодор». Сума отриманих замовлень - 525 млн грн.

Третє місце - ТОВ «Інтер Буд». Сума отриманих замовлень - 212,7 млн грн.

Кінцевим бенефіціарним власником зазначений киянин Багдасарян Артур Ашотович.





9. Київська область - 295 закупівель на 3,6 млрд грн

Перше місце - ДП Київське обласне дорожнє управління. Сума отриманих замовлень - майже 585 млн грн.

Друге місце - ПП «Автомагістраль». Сума отриманих замовлень - 567,7 млн грн.

Третє місце - ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешенел». Сума отриманих замовлень - 315 млн грн.





10. Кіровоградська область - 56 закупівель на 2,7 млрд грн

Перше місце - ДП «Кіровоградський облавтодор». Сума отриманих замовлень - 1,7 млрд.

Друге місце - ТОВ «Ростдорстрой». Сума отриманих замовлень - 334 млн грн.

Одеські ЗМІ цю фірму не лише пов’язують також з мером Одеси Генадієм Трухановим, а й розповідають про те, що вона причетна до розкрадання грошей, виділених на дороги.

Третє місце - ПрАТ «Комунтранс». Сума отриманих замовлень - 194,8 млн грн.

Кінцевими бенефіціарами підприємства зазначені: киянка Зубкова Людмила Прокопівна, дончанин Тухта Андрій Валерійович та житель Краматорська Буров Михайло Володимирович. Останнього викривачі програми «Схеми» називають людиною соратника Януковича, прокурора-втікача Віктора Пшонки.

12. Луганська область - 35 закупівель на 1,7 млрд грн

Більшість процедур було скасовано через нестачу учасників.

Перше місце - ДП «Луганський облавтодор». Сума отриманих замовлень - майже 172 млн грн.

Друге місце - ТОВ «Данко». Сума отриманих замовлень - 85 млн грн.

Фірма зареєстрована в Києві, належить жителям Макіївки Денису та Валентині Чумакам.

Третє місце - ТОВ «БК Євродор». Сума отриманих замовлень - 57,5 млн грн.

Директором цієї фірми є Картамишев Юрій Володимирович, який, за інформацією ГО «Центр протидії корупції» у минулому році значився керівником ДП «Дніпропетровський облавтодор».

13. Львівська область - 337 закупівель на рекордні 11,8 млрд грн

Перше місце - ТОВ «Автомагістраль-Південь». Сума отриманих замовлень - 2,9 млрд грн.

Друге місце - ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешенел». Сума отриманих замовлень- 2,8 млрд грн.

Третє місце - Drog-Bud Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia. Сума отриманих замовлень - 1,5 млрд грн.

Це організація, згідно зі звітом CoST, прийшла на торги з республіки Польща. Торги відбувалися в межах контракту між урядами України та Польщі.





14. Миколаївська область - 112 закупівель на 2,4 млрд грн

Перше місце - ДП «Миколаївський облавтодор. Сума отриманих замовлень - майже 952 млн грн.

Друге місце - ТОВ «Ростдорстрой». Сума отриманих замовлень - 444 млн грн.

Третє місце - ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер». Сума отриманих замовлень - 252,5 млн грн.

Фірма належить одеситу Амірханяну Хачику Рушановичу. В минулому році, за інформацією Антимонопольного комітету, вона була оштрафована за змову з іншими компаніями. Внаслідок цього рішення «Дорлідеру» на три роки заборонено брати участь в процедурах закупівлях.

15. Одеська область - 215 закупівель на 4,8 млрд грн

Перше місце - ТОВ «Ростдорстрой». Сума отриманих замовлень - 778 млн грн.

Друге місце - ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер». Сума отриманих замовлень - 704 млн грн.

Третє місце - ТОВ «Березівкаагрошляхбуд». Сума отриманих замовлень - 622,5 млн грн.

Фірма належить депутату Одеської облради Князю Хачатряну, який офіційно задекларував його у НАЗК.





16. Полтавська область - 161 закупівля на 6,4 млрд грн

Перше місце - ТОВ «Ростдорстрой». Сума отриманих замовлень - 1,7 млрд грн.

Друге місце - ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком». Сума отриманих замовлень - 99,5 млн грн.

Третє місце - ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер». Сума отриманих замовлень - 219 млн грн.





17. Рівненська область - 55 закупівель на 1,2 млрд грн

Перше місце - ПРаТ «Рівнешляхбуд». Сума отриманих замовлень - 138,5 млн грн.

Один з кінцевих бенефіціарів підприємства – рівненський підприємець Валерій Богуцький, який свого часу був депутатом Рівненської облради.

Друге місце - ТОВ «Будівельна компанія «Будальянс груп». Сума отриманих замовлень - 122 млн грн.

Директором та власником ТОВ офіційно значиться киянин Войтко Ігор Валерійович, який, згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб, також керує ТОВ «Альянс-Трансгруп», ПП «Плеяда-Рівне» та ТОВ «Кепітал Юнайтед».

Третє місце - ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56. Сума отриманих замовлень - 107 млн грн.

ЗМІ Хмельниччини пов’язують компанію з нардепом від Хмельниччини Сергієм Лабазюком. Раніше це підприємство належало депутату Хмельницької облради Івану Гладуняку.





18. Сумська область - 99 закупівель на 7,4 млрд грн

Перше місце - ДП «Сумський облавтодор». Сума отриманих замовлень - 1,3 млрд грн.

Друге місце - ТОВ «Автомагістраль-Південь». Сума отриманих замовлень - 842 млн грн.

Третє місце - ПП «Харківспецбудмеханізація». Сума отриманих замовлень - 337 млн грн.

Засновником значиться харків’янин Кияшко Олег Борисович, який, за даними Єдиного реєстру юридичних осіб, є керівником в ТОВ «Газко-Альянс» та ТОВ «Окан-Буд».





19. Тернопільська область - 63 закупівлі на 4,1 млрд грн

Перше місце - ДП «Тернопільський облдавтодор». Сума отриманих замовлень - 1,2 млрд грн.

Друге місце - ТОВ «Техно-Буд-Центр». Сума отриманих замовлень - 632,7 млн грн.

«Техно-Буд-Центру» ЗМІ пов’язують з керівником Служби автодоріг у Рівненській області Юрієм Проником, який раніше обіймав аналогічну посаду у Тернопільській області.

Третє місце - ТОВ «Авакс Проф». Сума отриманих замовлень - 253 млн грн.

Власником значиться тернополянин Ярмоленко Олександр Григорович.

20. Харківська область - 60 закупівель на 5,9 млрд грн

Перше місце - ТОВ «Автомагістраль-Південь». Сума отриманих замовлень - 2,1 млрд грн.

Друге місце - ДП «Харківський облавтодор». Сума отриманих замовлень - 2,0 млрд грн.

Третє місце - ТОВ «САТ Україна». Сума отриманих замовлень - 346 млн грн.

Власником значиться фірма «Штрабаг СЕ» (Австрія), підписантом - Білоус Андрій Валерійович, вже згаданий під час аналізу тендерів у Закарпатській області.





21. Херсонська область - 104 закупівлі на 1,0 млрд грн

Перше місце - ТОВ «Україно-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС». Сума отриманих замовлень - 131,7 млн грн.

Друге місце – ДП «Херсонський облавтодор». Сума отриманих замовлень - 128,8 млн грн.

Третє місце – ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер». Сума отриманих замовлень - 116 млн грн.





22. Хмельницька область - 190 закупівель на 3,0 млрд грн

Перше місце - ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56. Сума отриманих замовлень - 754 млн грн.

Друге місце - ДП Хмельницький облавтодор. Сума отриманих замовлень - 350 млн грн.

Третє місце - ТОВ «Техно-Буд-Центр». Сума отриманих замовлень - 203 млн грн.





23. Черкаська область - 141 закупівля на 4,8 млрд грн

Перше місце - ДП «Черкаський облавтодор». Сума отриманих замовлень - 1,3 млрд грн.

Друге місце - ТОВ «ШРБУ-48». Сума отриманих замовлень - 233 млн грн.

Як стверджують ЗМІ Черкащини, підприємство належить Воткалюку Ігорю Миколайовичу, який раніше був посадовцем ДП «Уманьавтодор». А замовлення з держбюджету Воткалюку допомагає отримувати нардеп, член фракції «Відродження» Антон Яценко, обраний від округу, в який входить Уманський район.

Третє місце - ТОВ «Росторстрой». Сума отриманих замовлень - 214 млн грн.





24. Чернівецька область - 120 закупівель на 1,6 млрд грн

Перше місце - ДП «Чернівецький облавтодор». Сума отриманих замовлень - 218 млн грн.

Друге місце - ТОВ «Компанія «Євродор». Сума отриманих замовлень - 197 млн грн.

Власником цієї фірми є Асланян Артур Гомединович з Одеси. За даними відкритої бази даних помічників народних депутатів, особа з такими даними працювала помічником у нардепа від БЮТу Гарегіна Арутюнова.

Третє місце - представництво «Інтеко холдінг СРЛ». Сума отриманих замовлень - 145 млн грн.

Ужгородське представництво румунської фірми Inteco Holding S.R.L. очолює її власник Палку Овидіу-Юліан.





25. Чернігівська область - 142 закупівлі на 4,2 млрд грн

Перше місце - ДП «Чернігівський облавтодор». Сума отриманих замовлень - 1,2 млрд грн.

Друге місце - колективне підприємство Ніжинська ПШМК. Сума отриманих замовлень - 136 млн грн.

КП зареєстроване Ніжинською райдержадміністрацією.

Третє місце - ТОВ «Шляхо-будівельне управління № 14». Сума отриманих замовлень - 86 млн грн.

Фірма належить ТОВ «Кабельний телевізійний центр м. Чернігова» та Будьонному Костянтину Володимировичу, якому, власне, і належить ТОВ «Кабельний телевізійний центр м. Чернігова». Також ця особа заснувала ТОВ «По захисту інвалідів афганської компанії «Озіак», також він є засновником та керівником ТОВ «Краун Роялті».

Альона Медведєва, «Главком»