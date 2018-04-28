28 квітня 1947 року почалося примусове виселення українців з їхніх етнічних територій у Південно-Східній Польщі на захід країни та Помор’я

Сьогодні минають 71-і роковини операції «Вісла». Рішенням партійного і державного керівництва Польської Народної Республіки 28 квітня 1947 року почалося примусове виселення українських мешканців з їхніх етнічних територій у Південно-Східній Польщі (Лемківщині, Надсяння, Підляшші, Холмщині) на так звані «повернені землі»,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пам'ятник жертвам операції «Вісла» у Низьких Бескидах

28 квітня 1947 року почалося примусове виселення українців з їхніх етнічних територій у Південно-Східній Польщі на захід країни та Помор’я

Сьогодні минають 71-і роковини операції «Вісла».

Рішенням партійного і державного керівництва Польської Народної Республіки 28 квітня 1947 року почалося примусове виселення українських мешканців з їхніх етнічних територій у Південно-Східній Польщі (Лемківщині, Надсяння, Підляшші, Холмщині) на так звані «повернені землі», тобто терени на заході Польщі та Помор’ї, землі, які до 1945 року належали Німеччині. Виселення тривали понад три місяці, до кінця липня.

Внаслідок операції «Вісла» примусово депортовано понад 140 тисяч громадян Польської Народної Республіки – українців, лемків, бойків, а також людей з мішаних польсько-українських сімей.

Приводом для проведення акції «Вісла» була смерть генерала Кароля Свєрчевського, який загинув у засідці УПА. Польська комуністична влада оголосила, що виселення українського населення зумовлене необхідністю ліквідації підпілля УПА в Польщі, щоб таким чином «остаточно вирішити українську проблему в Польщі». Тоді як насправді головною ціллю депортації було знищити і цілковито асимілювати українську спільноту.

У 1990 році операцію «Вісла» засудив Сенат Польщі, а в 2002 році президент Польщі Алєксандер Кваснєвський висловив співчуття з приводу виконання цієї акції. У 2007 році – у 60 роковини операції – президенти Польщі Лєх Качинський та України Віктор Ющенко у спільній заяві засудили «Віслу».

У Міністерстві внутрішніх справ України не виключають провокацій, спрямованих на загострення українсько-польських відносин, 28 квітня у день 71-ї річниці операції «Вісла».

Джерело: Польське радіо