Мінекології попередило про штрафи за знищення підсніжників
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Розсилка
За підсніжники встановлена компенсація у розмірі від 49 до 62 грн
За незаконне придбання та збут квітів з Червоної книги України передбачено штраф до 1700 грн.
У Міністерстві екології та природних ресурсів України попереджають громадян про відповідальність за незаконний продаж і придбання квітів, внесених до Червоної книги.
Про це 19 лютого повідомляється на сторінці Мінекології в Facebook.
«За незаконне придбання та збут квітів з Червоної книги України передбачено штраф від 510 до 1700 грн. з конфіскацією рослин», - заявили в міністерстві.
Крім того, як зазначається, за один екземпляр незаконно добутої рослини передбачена відповідна компенсація за її знищення:
- підсніжники – від 49 до 62 грн,
- черемша (цибуля ведмежа) – 62 грн,
- шафрани (крокуси), сон трава – від 37 до 62 грн у залежності від виду.
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