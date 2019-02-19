Мінекології попередило про штрафи за знищення підсніжників



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За підсніжники встановлена компенсація у розмірі від 49 до 62 грн

За незаконне придбання та збут квітів з Червоної книги України передбачено штраф до 1700 грн.

У Міністерстві екології та природних ресурсів України попереджають громадян про відповідальність за незаконний продаж і придбання квітів, внесених до Червоної книги.

Про це 19 лютого повідомляється на сторінці Мінекології в Facebook.

«За незаконне придбання та збут квітів з Червоної книги України передбачено штраф від 510 до 1700 грн. з конфіскацією рослин», - заявили в міністерстві.

Крім того, як зазначається, за один екземпляр незаконно добутої рослини передбачена відповідна компенсація за її знищення:

підсніжники – від 49 до 62 грн,

черемша (цибуля ведмежа) – 62 грн,

шафрани (крокуси), сон трава – від 37 до 62 грн у залежності від виду.

Раніше повідомлялося, що у Києві була створена карта найстаріших дерев столиці.