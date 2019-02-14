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    Новини

    Створено інтерактивну карту найстаріших дерев Києва (фото)

    • Розсилка
    У Києві більше сотні дерев віком від 100 до 900 років - Створено інтерактивну карту найстаріших дерев Києва (фото)
    У Києві більше сотні дерев віком від 100 до 900 років
    Фото: Візіком

    Деякі дерева є живими свідками історії України

    Компанія «Візіком» у співробітництві з Київським еколого-культурним центром створили карту найстаріших дерев Києва. Про це повідомила українська компанія на своїй сторінці у Facebook.

    Інформація надана КЕКЦ, верстка – Візіком.

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    «Стрімкий ріст Києва за останні двадцять років призвів до витіснення зелених насаджень на периферію міста. Так, згідно зі статистикою ще у 1968 році кількість насаджень у столиці була, як мінімум, на 30% більша, ніж зараз. Тоді на одну людину в Києві припадало 24 м2 зелених насаджень. Зараз ця цифра знизилася до 16-18 м2», - зазначають активісти-екологи.

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    Створено інтерактивну карту найстаріших дерев Києва (фото)
    Створено інтерактивну карту найстаріших дерев Києва (фото)
    Створено інтерактивну карту найстаріших дерев Києва (фото)

    Дерев віком від 100 до 900 років у Києві більше сотні. За деякими даними, біля 130-140. 20 з них входять до ТОП-500 дерев України. Деякі з них застали часи розквіту Київської Русі і є живими свідками історії нашого народу.

    Дивіться інтерактивну карту найстаріших дерев Києва. 

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