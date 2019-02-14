Створено інтерактивну карту найстаріших дерев Києва (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві більше сотні дерев віком від 100 до 900 років Фото: Візіком

Деякі дерева є живими свідками історії України

Компанія «Візіком» у співробітництві з Київським еколого-культурним центром створили карту найстаріших дерев Києва. Про це повідомила українська компанія на своїй сторінці у Facebook.

Інформація надана КЕКЦ, верстка – Візіком.

«Стрімкий ріст Києва за останні двадцять років призвів до витіснення зелених насаджень на периферію міста. Так, згідно зі статистикою ще у 1968 році кількість насаджень у столиці була, як мінімум, на 30% більша, ніж зараз. Тоді на одну людину в Києві припадало 24 м2 зелених насаджень. Зараз ця цифра знизилася до 16-18 м2», - зазначають активісти-екологи.

Дерев віком від 100 до 900 років у Києві більше сотні. За деякими даними, біля 130-140. 20 з них входять до ТОП-500 дерев України. Деякі з них застали часи розквіту Київської Русі і є живими свідками історії нашого народу.

Дивіться інтерактивну карту найстаріших дерев Києва.