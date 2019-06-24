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    Мінфін назвав топ-5 галузей та топ-5 регіонів з найвищими зарплатами

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    Мінфін назвав топ-5 галузей та топ-5 регіонів з найвищими зарплатами

    Найбільш динамічно зарплата зростає на Дніпропетровщині

    За підсумком квітня в Україні серед 5 топових галузей лідером за розміром заробітної плати стала сфера інформації та телекомунікацій.

    Про це йдеться у макроекономічному огляді Міністерства фінансів.

    Середня зарплата у цій сфері становить 20,5 тис. грн за місяць.

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    Найнижчі заробітні плати серед агрегованих галузей економіки спостерігаються у ВЕД «Тимчасове розміщування й організація харчування» - 6527 грн, що більш як у 3 рази нижче, ніж у сфері інформації та телекомунікацій.

    Лідером за розміром заробітної плати у квітні поточного року проти відповідного періоду торік залишається Київ (15,9 тис. грн за місяць), а найнижчі заробітні плати спостерігаються у Херсонській області - 7695 грн, що більш ніж у 2 рази нижче, ніж у столиці.

    Найбільш динамічне зростання заробітних плат із топ-5 регіонів - Дніпропетровська область на 24,9%.

     

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