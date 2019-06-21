«Укрзалізниця» з 1 липня підвищує зарплати своїм працівникам



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Збільшення зарплатні не стосується керівництва «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» з 1 липня на 10% підвищують оклади та часові тарифні ставки більше 250 тисячам робітникам.

Про це 21 червня голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов повідомив у Facebook.

«Практично 1,5 млрд грн виділяємо на підвищення заробітної платні залізничникам. Це рішення прийняли правлінням сьогодні, і воно вступає в дію вже з 1 липня. На 10% підвищуємо оклади та часові тарифні ставки більше 250 тисячам робітникам», - написав він.

Водночас Кравцов підкреслив, що збільшення зарплатні не стосується керівництва компанії (менеджменту компанії, керівників напрямів, виробничих підрозділів та їх заступників).

«Сьогодні середня зарплата у компанії - вища за середню в Україні на 20%. Це близько 10,5 тисяч грн. Можна багато сперечатися відносно цієї цифри, але в окремих містах оплата в рази вища, ніж можуть запропонувати інші підприємства в регіонах», - зауважив голова правління АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив новий склад правління АТ «Укрзалізниця».