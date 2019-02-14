Мінінформполітики презентувало збірник російських пропагандистських фейків



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Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін Фото: Укрінформ

Книга складається з 10 основних фейкових тем

У Києві презентували «Білу книгу спеціальних інформаційних операцій проти України 2014-2018», авторства заступника міністра інформаційної політики Дмитра Золотухіна.

На думку автора, у цій книзі пропонується концепція бачення ситуації в інформаційному просторі протягом останніх років.

«Це дійсно хрестоматія тих спецоперацій, які ми фіксували протягом останніх років. І найголовніше, що я хотів би сказати, — це не просто перелік певних епізодів та історій, це концепція бачення, яке ми пропонуємо нашим колегам і в освітній сфері, і у сфері журналістики, і у сфері державних органів. Це концепція, як дивитись на ту ситуацію, що розгортається в інформаційному просторі» - зазначив Золотухін.

Він також пояснив, що в РФ існує окрема фабрика фейків, яку фахівець умовно назвав «Kremliwood».

«Колись керівник МЗС Павло Клімкін заявив, що Росія бреше на промисловому рівні. Я вважаю, що ця теза правильна, тому що фейки, брехня не були вигадані у 2014 році, це все супроводжує людську діяльність тисячоліттями. Але тільки останнім часом, тільки за активності Кремля це було перетворено на багатомільярдну індустрію», — зазначив автор книги.

Книга складається з 10 основних фейкових тем, які автор називає «серіал», а «сезони» - це конкретні фейкові кампанії.

До книги входять такі «серіали»: «Кишеньковий ІДІЛ», «Злочини ЗСУ та Мінські домовленості», «Рейс МН-17: від Карлоса — до російського «Бука», «Невидимі підрозділи західних країн в Україні», «Бій за ЄС», «Кримська інформаційна війна», «У пошуках української зброї», «Міжнародні суди та брехня Кремля», «Україна - «Failed state» та «Шизофренія окупанта: між Зоряном та Шкіряком».

Саму книгу можна завантажити на сайті міністерства.

Джерело: Укрінформ