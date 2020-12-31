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    Міністерство освіти назвало свої ТОП-10 досягнень у 2020 році

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    Цьогоріч Мала академія наук України відкрила перший Музей науки - Міністерство освіти назвало свої ТОП-10 досягнень у 2020 році
    Цьогоріч Мала академія наук України відкрила перший Музей науки
    Фото з відкритих джерел

    Також уперше за 20 років вдалося суттєво вдалося підвищити оплату праці полярників

    У 2020 році Національний фонд досліджень підбив підсумки наукових конкурсів та обрав 216 проєктів, на які спрямував 255,3 млн грн грантового фінансування, повідомили в пресслужбі МОН.

    Також уперше за 20 років вдалося суттєво вдалося підвищити оплату праці полярників. А ще було озвучено десять найбільших досягнень у сфері науки та інновацій у 2020 році.

    • 216 наукових проєктів отримали фінансування з Національного фонду досліджень;
    • проведено атестацію 224 державних наукових установ;
    • підвищено зарплати учасників Антарктичної експедиції;
    • створено міжвідомчу робочу групу для реалізації документів щодо посилення захисту екосистеми та розвитку економіки Чорного моря;
    • завершено участь у програмі «Горизонт 2020» — 203 грантових угоди на суму понад 38 млн євро;
    • створено передумови для участі України в рамковій програмі «Горизонт Європа» (Horizon Europe);
    • відбувся конкурс молодих вчених на отримання державної стипендії імені Героїв Небесної Сотні;
    • надано доступ до повнотекстових ресурсів (електронних книг) бази даних ScienceDirect;
    • врегульовано фінансування Національним фондом досліджень України (НФДУ) проєктів, обраних переможцями спільних конкурсів з іноземними науковими товариствами;
    • відкрито перший Музей науки.

    У МОН нагадали, що у вересні цього року Мала академія наук України відкрила перший Музей науки в місті Києві. У музеї представлені експонати зі США, Канади, Великої Британії, Швеції та Польщі. Основою Музею є освітні програми для відвідувачів різного віку: від турів для вчителів і захопливих наукових шоу – до відкритих лекцій та навчальних програм для родин.

    Також цьогоріч успішно реалізовано програму «Горизонт 2020», що відкриває можливості в подальшій співпраці з Євросоюзом та участі в наступній програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа».

    Нагадаємо, в 2020 році з'явилася низка перспективних технологій, які в майбутньому можуть здійснити революцію у транспорті, медицині, енергетиці та комп'ютерній галузі.   

    Теги: Міністерство освіти і науки освіта технології Україна наука
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