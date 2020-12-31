Міністерство освіти назвало свої ТОП-10 досягнень у 2020 році

Також уперше за 20 років вдалося суттєво вдалося підвищити оплату праці полярників

У 2020 році Національний фонд досліджень підбив підсумки наукових конкурсів та обрав 216 проєктів, на які спрямував 255,3 млн грн грантового фінансування, повідомили в пресслужбі МОН.

Також уперше за 20 років вдалося суттєво вдалося підвищити оплату праці полярників. А ще було озвучено десять найбільших досягнень у сфері науки та інновацій у 2020 році.

216 наукових проєктів отримали фінансування з Національного фонду досліджень;

проведено атестацію 224 державних наукових установ;

підвищено зарплати учасників Антарктичної експедиції;

створено міжвідомчу робочу групу для реалізації документів щодо посилення захисту екосистеми та розвитку економіки Чорного моря;

завершено участь у програмі «Горизонт 2020» — 203 грантових угоди на суму понад 38 млн євро;

створено передумови для участі України в рамковій програмі «Горизонт Європа» (Horizon Europe);

відбувся конкурс молодих вчених на отримання державної стипендії імені Героїв Небесної Сотні;

надано доступ до повнотекстових ресурсів (електронних книг) бази даних ScienceDirect;

врегульовано фінансування Національним фондом досліджень України (НФДУ) проєктів, обраних переможцями спільних конкурсів з іноземними науковими товариствами;

відкрито перший Музей науки.

У МОН нагадали, що у вересні цього року Мала академія наук України відкрила перший Музей науки в місті Києві. У музеї представлені експонати зі США, Канади, Великої Британії, Швеції та Польщі. Основою Музею є освітні програми для відвідувачів різного віку: від турів для вчителів і захопливих наукових шоу – до відкритих лекцій та навчальних програм для родин.

Також цьогоріч успішно реалізовано програму «Горизонт 2020», що відкриває можливості в подальшій співпраці з Євросоюзом та участі в наступній програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа».

Нагадаємо, в 2020 році з'явилася низка перспективних технологій, які в майбутньому можуть здійснити революцію у транспорті, медицині, енергетиці та комп'ютерній галузі.