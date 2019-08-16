Міністр фінансів ФРН мітить у керівники Соціал-демократичної партії



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Олаф Шольц користується значною популярністю серед німців через те, що він на посаді міністра фінансів приймає бездефіцитні бюджети

Новий керівник Соціал-демократичної партії Німеччини буде обраний в грудні

Речниця міністерства фінансів ФРН підтвердила чутки про те, що глава відомства Олаф Шольц має намір балотуватися на посаду очільника Соціал-демократичної партії країни.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Даний політик користується популярністю не лише серед членів СДПН, але і є одним із двох політиків ФРН, якого б німці воліли бачити в якості наступного канцлера після завершення нинішнього четвертого терміну перебування на посаді глави уряду Ангели Меркель в 2021 році.

Олаф Шольц користується значною популярністю серед німців через те, що він на посаді міністра фінансів вирішив слідувати лінії свого попередника Вольфганга Шойбле і приймати бездефіцитні бюджети, що є принциповим моментом для громадян ФРН.

Також Шольц виступає проти дострокового виходу із великої коаліції із ХДС/ХСС до 2021 року, незважаючи на те, що популярність СДПН впала до рівня 12%. Потенційні кандидати на посаду очільника партії мають право висувати кандидатури до 1 вересня.

Остаточне обрання глави СДПН відбудеться на партійному з’їзді в грудні.

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель спростувала чутки про те, що вона може піти у відставку до закінчення строку перебування на посту в 2021 році.