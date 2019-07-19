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    У світі

    Меркель спростувала чутки про свою відставку

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    Меркель також нагадала про свою обіцянку після 2021 року піти з політики - Меркель спростувала чутки про свою відставку
    Меркель також нагадала про свою обіцянку після 2021 року піти з політики

    Я виповню свою обіцянку залишитися до 2021 року. Я зроблю свій вклад, - канцлер ФРН

    Канцлер ФРН Ангела Меркель спростувала чутки про те, що вона може піти у відставку до закінчення строку перебування на посту в 2021 році.

    Про це вона заявила журналістам у п'ятницю на великій літній пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

    «Ні. Я виповню свою обіцянку залишитися до 2021 року. Я зроблю свій вклад», - запевнила вона.

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    Меркель також нагадала про свою обіцянку після 2021 року піти з політики.

    Щодо стану здоров'я, що викликає стурбованість останнім часом, Меркель заявила, що повністю розуміє відповідальність, і впевнена, що здатна виконувати свою роботу.

    Щодо падіння популярності її партії, ХДС, яку вона очолювала понад 18 років, Меркель вважає, що треба працювати над цим і думати, що можна робити краще.

    Як повідомлялося, представник Меркель пояснив її задишку під час візиту в Париж.

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