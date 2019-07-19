Меркель спростувала чутки про свою відставку



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Меркель також нагадала про свою обіцянку після 2021 року піти з політики

Я виповню свою обіцянку залишитися до 2021 року. Я зроблю свій вклад, - канцлер ФРН

Канцлер ФРН Ангела Меркель спростувала чутки про те, що вона може піти у відставку до закінчення строку перебування на посту в 2021 році.

Про це вона заявила журналістам у п'ятницю на великій літній пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ні. Я виповню свою обіцянку залишитися до 2021 року. Я зроблю свій вклад», - запевнила вона.

Меркель також нагадала про свою обіцянку після 2021 року піти з політики.

Щодо стану здоров'я, що викликає стурбованість останнім часом, Меркель заявила, що повністю розуміє відповідальність, і впевнена, що здатна виконувати свою роботу.

Щодо падіння популярності її партії, ХДС, яку вона очолювала понад 18 років, Меркель вважає, що треба працювати над цим і думати, що можна робити краще.

Як повідомлялося, представник Меркель пояснив її задишку під час візиту в Париж.