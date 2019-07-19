Меркель спростувала чутки про свою відставку
Я виповню свою обіцянку залишитися до 2021 року. Я зроблю свій вклад, - канцлер ФРН
Канцлер ФРН Ангела Меркель спростувала чутки про те, що вона може піти у відставку до закінчення строку перебування на посту в 2021 році.
Про це вона заявила журналістам у п'ятницю на великій літній пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ні. Я виповню свою обіцянку залишитися до 2021 року. Я зроблю свій вклад», - запевнила вона.
Меркель також нагадала про свою обіцянку після 2021 року піти з політики.
Щодо стану здоров'я, що викликає стурбованість останнім часом, Меркель заявила, що повністю розуміє відповідальність, і впевнена, що здатна виконувати свою роботу.
Щодо падіння популярності її партії, ХДС, яку вона очолювала понад 18 років, Меркель вважає, що треба працювати над цим і думати, що можна робити краще.
Як повідомлялося, представник Меркель пояснив її задишку під час візиту в Париж.