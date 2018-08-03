Міністр Греції пішов у відставку через пожежі в країні



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Урядові чиновники звинуватили незаконне будівництво у сприянні катастрофі 23 липня

Міністр цивільної оборони Греції подав у відставку після лісових пожеж минулого тижня поблизу Афін,внаслідок яких загинуло щонайменше 91 людина.

У заяві уряду йдеться, що відставка Нікоса Тоскаса була прийнята прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом, з яким він зустрівся в п'ятницю, пише AP.

Як зазначається, міністр навколишнього середовища Греції розповів, що влада почне руйнувати десятки незаконних споруд в регіоні Афін на наступному тижні післ лісової пожежі в країні. Гіоргос Статхакiс повідомив, що влада знесе 61 споруду, головним чином паркани на пляжах в декількох регіонах Аттики.

Повідомляється, що урядові чиновники звинуватили незаконне будівництво у сприянні катастрофі 23 липня, коли блискавична лісова пожежа пронеслася через морський курорт недалеко від Афін, убивши принаймні 91 людину. Але критика також зросла з приводу того, як влада відреагувала на пожежі.

Існує також плутанина щодо точної кількості загиблих, причому цифри розходяться між слідчими і пожежними.

Нагадаємо, у Греції поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в здійсненні кількох підпалів в муніципалітеті Маратонас в східній Аттиці.

Затриманим виявився 35-річний чоловік. Його звинувачують у вчиненні підпалів у землях Різарі. Підпали стались між 26 і 31 липня. Також затриманого звинувачують у непокорі грецьким правоохоронним органам.

У ході розслідування встановлено, що лісова пожежа могла виникнути після того, як один з місцевих жителів вирішив спалити деревину. Також слідство зазначає, що в районі Неа Макрі виникли дві окремі пожежі, які стали результатом умисного підпалу.

Водночас 28 липня 2018 року грецька пожежна служба після проведеного дослідження спростувала припущення влади, що причиною пожеж є підпал і заявила, що лісові ділянки загорілися через недбальство.

Ззаначимо, що 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона. У результаті кількість жертв внаслідок пожеж сягнула 91 особи.