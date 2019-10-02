Міністр інфраструктури звільнив директора Миколаївського морського порту



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Криклій: До Мітченка є чимало зауважень, я думаю, що окрему оцінку його діям даватимуть правоохоронні органи

Міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав наказ про звільнення директора Держпідприємства «Миколаївський морський торговельний порт» Сергія Мітченка.

Про це Криклій заявив під час робочої наради у Миколаєві, де він підписав відповідний наказ, повідомляє «Укрінформ».

«Я хочу повідомити, сподіваюся, приємну новину. Підписую наказ про звільнення Мітченка Сергія Костянтиновича - керівника миколаївського морпорту. До нього є чимало зауважень. Я думаю, що окрему оцінку його діям даватимуть правоохоронні органи, які будуть це вивчати», - заявив Криклій.

Миколаївський морський торговельний порт — одне з бюджетоутворюючих підприємств регіону, він входить до п'ятірки найпотужніших морських портів України та включений до списку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки України.

Нагадаємо, Мінінфраструктури звільнило директорів трьох морських портів.

Зокрема, 30 вересня 2019 року наказами Міністерства інфраструктури увільнено від виконання обов’язків директора ДП «Одеський морський торговельний порт» Войтка В.О., від виконання обов’язків - директора ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» - Сєчкіна С.А., від виконання обов’язків - директора ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» - Волощука К.В. Накази підписано міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.