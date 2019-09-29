Міністр інфраструктури розповів, що буде зі збитковою «Укрпоштою»



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Держава не планує віддавати «Укрпошту» у приватні руки

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів в інтерв’ю Радіо Свобода , яким бачить розвиток «Укрпошти».

За його словами, попри те, що «Укрпошту» виключили з переліку об’єктів, які не можна приватизувати, держава не планує віддавати стратегічний об’єкт у приватні руки.

«Що стосується приватизації, то я не впевнений, що ми будемо обирати модель Бразилії – там вони повністю національного оператора віддали під приватизацію. Тому що це питання все ж таки стратегічної інфраструктури. Не зовсім правильно і безпечно віддавати її у приватні руки, наша філософія – стратегічні об’єкти мають залишатися у держави», – сказав Криклій.

Наразі, вважає він, найімовірнішим є варіант залучення стратегічного партнера, який буде інвестувати у проект.

«Ми тут скоріше будемо говорити про стратегічного інвестора, партнера. Бажано було б, щоб це був хтось з великих e-commerce проектів світових – я не знаю, наприклад, Amazon, Alibaba – от хто буде готовий заходити. Тоді ми зможемо отримати великий імпульс і велику кількість інвестицій у логістичні центри, щоб покращувати ці процеси вже спільно з великими e-commerce-проектами, з інтернет-гігантами працювати і давати кращу якість послуг», – розповів Криклій.

За його словами, міністерство веде перемови, утім, говорити про результати наразі зарано.

«Але те, що ми будемо до цього готуватися, то це факт. Тому що це найкраще, що може статися з «Укрпоштою», – якщо ми знайдемо стратегічного партнера, який не просто хоче зайти з метою спекуляції, тобто зайшов, купив, потім дорожче продав. Це нас не цікавить. Нас цікавить стратегічний інвестор, який почне вкладати», – сказав він.

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Також міністр інфраструктури сподівається, що Верховна Рада ухвалить законопроект, який дозволить відділенням «Укрпошти» «займатися фінансовими послугами».

«Укрпошта» розширить перелік своїх можливостей і пропозицій фінансових, які буде надавати. Це будуть і мобільні банківські відділення, і, як ви кажете, магазинчик, і, в принципі, зв’язок з зовнішнім світом», – сказав Криклій.

Також він додав, що «Укрпошта» буде «рухатися у напрямку запуску мобільних пунктів, перевезень».

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Підприємство надає понад 50 різновидів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.