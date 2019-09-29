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    Київський залізничний вокзал хочуть передати у концесію

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    Концесія торкнеться не лише залізниці, а й доріг, портів та інших сфер, де не справляється держава - Криклій - Київський залізничний вокзал хочуть передати у концесію
    Концесія торкнеться не лише залізниці, а й доріг, портів та інших сфер, де не справляється держава - Криклій

    Минулого року попри трафік Київський вокзал зазнав збитків на 36 мільйонів гривень - міністр

    Міністерство інфраструктури разом з Укрзалізницею планують передати у концесію Київський залізничний вокзал.

    Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «Буде певний концесіонер, який матиме інвестиційні зобов’язання. Він змушений буде вкладати в цей вокзал. Ми тоді точно поставимо в умовах і ескалатори до всіх платформ», — зазначив Криклій.

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    Також міністр додав, що у нього є ідея побудувати рухому платформу на другому поверсі вокзалу, щоб «поставити багаж і поїхати 500-700 метрів».

    За словами Криклія, минулого року попри трафік Київський вокзал зазнав збитків на 36 мільйонів гривень.

    Причинами збитків міністр назвав корупцію, нераціональне використання, співпрацю з ФДМУ, де «здаються ці орендні площі у дивний спосіб, несамостійно».

    За його словами, концесія торкнеться не лише залізниці, а й доріг, портів та інших сфер, де не справляється держава. Перші концесійні проєкти планують анонсувати уже цьогоріч.

    «Ми на це будемо дивитися не тільки в контексті якоїсь сфери, а комплексно, тому що держава не завжди кращий управлінець. І ті питання, в яких не може впоратися, не має достатніх результатів фінансових, а демонструє збитки, то точно щось треба змінювати. І концесія — це, напевне, найкращий варіант», — підкреслив міністр.

    Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада України у першому читанні ухвалила закон про консесію.

    Цим законом передбачається врегулювати умови передачі державного та комунального майна у приватну власність. Депутати сподіваються, що це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України та дозволить залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів, зокрема портів, аеропортів, доріг тощо.

     

     

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