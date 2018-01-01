Міністр молоді та спорту отримав зарплату, яка в кілька разів перевищує оклад

Фактична сума, отримана Ждановим, становить 53 тис. 875,41 гривень

Заробітна плата міністра молоді й спорту Ігоря Жданова за грудень становила 66,9 тис. гривень, його заступників - від 7,9 тис. до 59,1 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 160,1 тис. гривень. Про це сказано у відповіді Міністерства молоді й спорту на запит Українських Новин. Сума коштів, нарахована Жданову в листопаді, становила 66



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Ігор Жданов

Фактична сума, отримана Ждановим, становить 53 тис. 875,41 гривень

Заробітна плата міністра молоді й спорту Ігоря Жданова за грудень становила 66,9 тис. гривень, його заступників - від 7,9 тис. до 59,1 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 160,1 тис. гривень. Про це сказано у відповіді Міністерства молоді й спорту на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Жданову в листопаді, становила 66 тис. 925,98 гривень, з них посадовий оклад - 12 тис. 800 гривень, надбавка за вислугу років - 3 тис. 72 гривень, доплата за роботу в умовах обмежень - 2 тис. 560 гривень, відрядні - 6 тис. 626,16 гривень, надбавка за інтенсивність праці в листопаді - 14 тис. 400 гривень, надбавка за інтенсивність праці в грудні - 11 тис. 520 гривень, премія за листопад - 14 тис. 400 гривень, премія за грудень - 1 тис. 280 гривень, індексація - 267,82 гривень.

Сума утриманих податків становила 13 тис. 50,57 гривень, а фактична сума, отримана міністром, - 53 тис. 875,41 гривень.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Володимир Гройсман продав компанії своєї дружини нерухомість на 8,8 млн гривень.