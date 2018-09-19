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    Міністр оборони Британії відвідав гарячі точки на Донбасі

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    Гевін&nbsp;Вільямсон у Краматорську провів зустріч з командувачем операцією Об'єднаних сил Сергієм Наєвим - Міністр оборони Британії відвідав гарячі точки на Донбасі
    Гевін Вільямсон у Краматорську провів зустріч з командувачем операцією Об'єднаних сил Сергієм Наєвим

    У штабі зазначили, що міністр «вражений стійкістю та хоробрістю українських воїнів»

    Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон відвідав Донбас, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил у середу, 19 вересня. 

    У штабі зазначили, що міністр «вражений стійкістю та хоробрістю українських воїнів».

    Вільямсон, зокрема, відвідав Краматорськ, де провів зустріч з командувачем операцією Об'єднаних сил Сергієм Наєвим, який розповів йому про ситуацію і повідомив про заходи, що вживаються для її стабілізації. 

    «Надалі командувач Об'єднаних сил ознайомив високого закордонного гостя з ситуацію в смузі дій однієї з бригад безпосередньо в ході роботи на місцевості. Зокрема, держсекретар побував на передових рубежах оборони, де особисто поспілкувався з бійцями Об'єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

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    Міністр оборони Британії відвідав гарячі точки на Донбасі
    Міністр оборони Британії відвідав гарячі точки на Донбасі
    Міністр оборони Британії відвідав гарячі точки на Донбасі
    Міністр оборони Британії відвідав гарячі точки на Донбасі
    Міністр оборони Британії відвідав гарячі точки на Донбасі
    Міністр оборони Британії відвідав гарячі точки на Донбасі

    Вільямсону також продемонстрували роботу одного з контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду, після чого він обговорив гуманітарні ініціативи з відновлення об'єктів інфраструктури в Донбасі.

     

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