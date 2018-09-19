Міністр оборони Британії відвідав гарячі точки на Донбасі



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Гевін Вільямсон у Краматорську провів зустріч з командувачем операцією Об'єднаних сил Сергієм Наєвим

У штабі зазначили, що міністр «вражений стійкістю та хоробрістю українських воїнів»

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон відвідав Донбас, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил у середу, 19 вересня.

У штабі зазначили, що міністр «вражений стійкістю та хоробрістю українських воїнів».

Вільямсон, зокрема, відвідав Краматорськ, де провів зустріч з командувачем операцією Об'єднаних сил Сергієм Наєвим, який розповів йому про ситуацію і повідомив про заходи, що вживаються для її стабілізації.

«Надалі командувач Об'єднаних сил ознайомив високого закордонного гостя з ситуацію в смузі дій однієї з бригад безпосередньо в ході роботи на місцевості. Зокрема, держсекретар побував на передових рубежах оборони, де особисто поспілкувався з бійцями Об'єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Вільямсону також продемонстрували роботу одного з контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду, після чого він обговорив гуманітарні ініціативи з відновлення об'єктів інфраструктури в Донбасі.