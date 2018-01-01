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    Спецпідрозділ поліції ФРН планує збільшити свій штат

    Бійці GSG-9 будуть базуватися в Берліні для оперативної реакції
    Елітний підрозділ поліції ФРН планує як збільшення кількості службовців так і відкриття нового центру в Берліні. Це рішення є наслідком того факту, що загрози тероризму в столиці є набагато більші чим в західній частині країни, де на сьогодні знаходиться штаб-квартира даного підрозділу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Підрозділ
    • Сьогодні, 16:19
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    Підрозділ GSG-9 було створено у 1972 році&nbsp;
    Підрозділ GSG-9 було створено у 1972 році 

    Бійці GSG-9 будуть базуватися в Берліні для оперативної реакції

    Елітний підрозділ поліції ФРН планує як збільшення кількості службовців так і відкриття нового центру в Берліні. Це рішення є наслідком того факту, що загрози тероризму в столиці є набагато більші чим в західній частині країни, де на сьогодні знаходиться штаб-квартира даного підрозділу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Підрозділ GSG-9 було створено після провалу спроб визволити заручників під час терористичного акту на Мюнхенській олімпіаді 1972 року. Найвідомішою операцією цього спецпідрозділу німецької поліції є звільнення літака компанії Lufthansa в 1977 році, який викрали бійці палестинської терористичної організації і спрямували в Могадішо (Сомалі).

    Зміни в теперішній діяльності підрозділу спричинила терористична атака в грудні 2016 року, коли людина, якій відмовили в притулку, машиною збила на смерть 12 осіб. Окрім того, як заявив очільник GSG-9 об’єктами атак в Європі в останні роки ставали саме столиці. А тому новий центр допомагатиме оперативніше реагувати на загрози. 

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