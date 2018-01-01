Спецпідрозділ поліції ФРН планує збільшити свій штат

Бійці GSG-9 будуть базуватися в Берліні для оперативної реакції

Елітний підрозділ поліції ФРН планує як збільшення кількості службовців так і відкриття нового центру в Берліні. Це рішення є наслідком того факту, що загрози тероризму в столиці є набагато більші чим в західній частині країни, де на сьогодні знаходиться штаб-квартира даного підрозділу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Підрозділ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підрозділ GSG-9 було створено у 1972 році

Бійці GSG-9 будуть базуватися в Берліні для оперативної реакції

Елітний підрозділ поліції ФРН планує як збільшення кількості службовців так і відкриття нового центру в Берліні. Це рішення є наслідком того факту, що загрози тероризму в столиці є набагато більші чим в західній частині країни, де на сьогодні знаходиться штаб-квартира даного підрозділу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Підрозділ GSG-9 було створено після провалу спроб визволити заручників під час терористичного акту на Мюнхенській олімпіаді 1972 року. Найвідомішою операцією цього спецпідрозділу німецької поліції є звільнення літака компанії Lufthansa в 1977 році, який викрали бійці палестинської терористичної організації і спрямували в Могадішо (Сомалі).

Зміни в теперішній діяльності підрозділу спричинила терористична атака в грудні 2016 року, коли людина, якій відмовили в притулку, машиною збила на смерть 12 осіб. Окрім того, як заявив очільник GSG-9 об’єктами атак в Європі в останні роки ставали саме столиці. А тому новий центр допомагатиме оперативніше реагувати на загрози.