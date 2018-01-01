Міністр Рева підтвердив, що перебуває в Ізраїлі

Рева перебуває у короткотерміновій відпустці

Міністр соціальної політики України Андрій Рева підтвердив, що в даний час перебуває в Ізраїлі. Про це Рева написав на своїй сторінці в мережі Facebook. За його словами, він перебуває у короткотерміновій відпустці. Рева зазначив, що поїздку до святих місць планував давно. «До уваги ЗМІ. Перефразовуючи Марка Твена, хочу повідомити, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Рева

Рева перебуває у короткотерміновій відпустці

Міністр соціальної політики України Андрій Рева підтвердив, що в даний час перебуває в Ізраїлі.

Про це Рева написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, він перебуває у короткотерміновій відпустці.

Рева зазначив, що поїздку до святих місць планував давно.

«До уваги ЗМІ. Перефразовуючи Марка Твена, хочу повідомити, що чутки стосовно критичного стану мого здоров'я сильно перебільшені. Дякую всім, хто щиро переживає, але з моїм здоров'ям усе нормально. Зараз я перебуваю у короткотерміновій відпустці. Різдвяні свята - особливий час для відвідин святих місць і радий, що нарешті здійснив цю поїздку, яку давно планував. Усім веселих свят і смачної куті!», - написав Рева.

Нагадаємо, сьогодні вінницькі ЗМІ повідомили, що міністр соціальної політики України Андрій Рева захворів на запалення легень і поїхав лікуватися до Ізраїлю.