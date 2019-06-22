Міністр спорту заявив, що Україна не відправляла Онищенка на змагання
Жданова заявив, що Україна не відправляла Онищенка на змагання
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заперечив, що нардеп-втікач Олександр Онищенко представляв Україну на кінних змаганнях з 2016 року.
Так, коментуючи рішення суду щодо скасування заборони Онищенку брати участь у виборах до Верховної ради Жданов заявив, що Мінмолодьспорт не уповноважувало Онищенка представляти Україну на міжнародних змаганнях.
«Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 і до сих пір не направляло і не фінансувало участь Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях. Також, згідно з наказом міністерства молоді та спорту №5286 від 28.12.2018, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством ніяких відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях», – зазначив Жданов.
Раніше повідомлялося, що Шостий апеляційний адміністративний суд Києва в п'ятницю, 21 червня, зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом у депутати нардепа Олександра Онищенка.
15 червня Центральна виборча комісія відмовила нардепу Онищенку в реєстрації кандидатом у народні депутати. Причиною для цього стало те, що він не проживає в Україні упродовж останніх 5 років. Онищенко збирався балотуватися по 93-му округу.
Джерело: Громадське