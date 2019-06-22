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    «Жертва політичних репресій»: Онищенко дістав довідку і балотується в Раду

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    «Жертва політичних репресій»: Онищенко дістав довідку і балотується в Раду

    Онищено дістав у суді документ, який підтверджує, що він не переховується від правосуддя

    Шостий апеляційний адміністративний суд Києва в п'ятницю, 21 червня, зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) зареєструвати кандидатом у депутати нардепа Олександра Онищенка.

    Про це йдеться в рішенні суду, копію якого має «Апостроф».

    «Зобов'язати Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом у народні депутати Онищенка А. Р., висунутого «Соціалістичною партією України» в одномандатному окрузі № 93 на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року», - йдеться в рішенні.

    Видання намагалося зв'язатися з Онищенком та його адвокатом Олегом Іщенком, але ніхто з них не зміг підтвердити наявності цього рішення.

    «Однак сам Онищенко в коментарі нашому виданню зазначив, що всі необхідні документи вони подали у вівторок, 18 червня», - пише «Апостроф».

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    «Жертва політичних репресій»: Онищенко дістав довідку і балотується в Раду
    «Жертва політичних репресій»: Онищенко дістав довідку і балотується в Раду

    «Якщо рішення дійсно ухвалене, я чекаю підтвердження про те, що мені дозволено добровільну екстрадицію (яку нині теж затягують), і одразу лечу до України», - зазначив Онищенко.

    Політичний експерт Олександр Солонтай на сторінці у Facebook заявив, що Онищено дістав у суді документ, який підтверджує, що він не переховується від правосуддя.  

    За словами Онищенка, відсутність в Україні це не переховування, він просто «представляє нашу державу на спортивних змаганнях».

    Також у рішенні суду написано, що одіозний Онищенко став жертвою політичних репресій влади Порошенка.

    Після отримання «довідки» політик ще раз зареєструвався у ЦВК кандидатом у нардепи.

    Нагадаємо, 15 червня Центральна виборча комісія відмовила нардепу Онищенку в реєстрації кандидатом у народні депутати. Причиною для цього стало те, що він не проживає в Україні упродовж останніх 5 років. Онищенко збирається балотуватися по 93-му округу.

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