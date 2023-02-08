Головна Новини
search button user button menu button

Мін'юст вимагає заборонити «Партію регіонів»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Мін'юст вимагає заборонити «Партію регіонів»
Ніхто не забутий: в Україні забороняють Партію регіонів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Восьмий апеляційний адміністративний суд відкрив судове провадження про заборону діяльності «Партії регіонів»

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції про забезпечення позову щодо заборони діяльності «Партії регіонів». Про це йдеться на сайті Мін'юсту.

Ухвала в частині вжиття заходів забезпечення адмінпозову підлягає негайному виконанню.

Судовою ухвалою зокрема заборонено:

  • банківським установам проводити видаткові операції за рахунками політичної партії «Партія регіонів»;
  • органам держреєстрації прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо об’єктів нерухомого майна політичної партії «Партія регіонів» та її регіональних організацій;
  • Головному сервісному центру МВС та його територіальним сервісним центрам вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію, перереєстрацію, відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо транспортних засобів, належних політичній партії «Партія регіонів» та її регіональним організаціям;
  • Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» вчиняти будь-які дії щодо перереєстрації, анулювання знаків, належних політичній партії «Партія регіонів».

Зазначимо, що судова ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Верховного Суду у складі колегії Касаційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня її оприлюднення.

Водночас, третя сторона на стороні позивача – Служба безпеки України.

Нагадаємо, лідером «Партії регіонів» був експрезидент Віктор Янукович. За його президентства ця політична сила контролювала уряд, парламентську більшість та значну частину органів місцевого самоврядування. Після втечі Януковича партія фактично розвалилася й ознак життя не подавала.

Чимало її членів перейшли до «Опозиційного блоку» та ОПЗЖ.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Херсоні колаборантку з «Партії регіонів», яка погрожувала розстрілом за відмову «голосувати» на псевдо референдумі.

Читайте також: Чому Партію регіонів досі не заборонили?
Теги: Міністерство юстиції Партія регіонів

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції
17K
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
16K
Три аргументи проти церковної календарної реформи. Що з ними не так
13K
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Допуск РФ і Білорусі до Олімпіади. Швеція зробила заяву
13K
Військовий розповів, чому Україна має примушувати своїх громадян до мобілізації

Новини

До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак
Сьогодні, 17:00
Мін'юст вимагає заборонити «Партію регіонів»
Сьогодні, 16:31
Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського льотчика (фото)
Сьогодні, 16:02
Зеленського оплесками зустріли у Великій Британії: неймовірні кадри
Сьогодні, 15:33
Гайдай просить дозволу примусово евакуювати мешканців небезпечних територій
Сьогодні, 15:08
Як відкосити від армії. «Слуга» вимагає покарання для представників однієї професії
Сьогодні, 14:19

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту