Мін'юст вимагає заборонити «Партію регіонів»

Ніхто не забутий: в Україні забороняють Партію регіонів

Восьмий апеляційний адміністративний суд відкрив судове провадження про заборону діяльності «Партії регіонів»

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції про забезпечення позову щодо заборони діяльності «Партії регіонів». Про це йдеться на сайті Мін'юсту.

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Ухвала в частині вжиття заходів забезпечення адмінпозову підлягає негайному виконанню.

Судовою ухвалою зокрема заборонено:

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банківським установам проводити видаткові операції за рахунками політичної партії «Партія регіонів»;

органам держреєстрації прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо об’єктів нерухомого майна політичної партії «Партія регіонів» та її регіональних організацій;

Головному сервісному центру МВС та його територіальним сервісним центрам вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію, перереєстрацію, відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо транспортних засобів, належних політичній партії «Партія регіонів» та її регіональним організаціям;

Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» вчиняти будь-які дії щодо перереєстрації, анулювання знаків, належних політичній партії «Партія регіонів».

Зазначимо, що судова ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Верховного Суду у складі колегії Касаційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня її оприлюднення.

Водночас, третя сторона на стороні позивача – Служба безпеки України.

Нагадаємо, лідером «Партії регіонів» був експрезидент Віктор Янукович. За його президентства ця політична сила контролювала уряд, парламентську більшість та значну частину органів місцевого самоврядування. Після втечі Януковича партія фактично розвалилася й ознак життя не подавала.

Чимало її членів перейшли до «Опозиційного блоку» та ОПЗЖ.

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Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Херсоні колаборантку з «Партії регіонів», яка погрожувала розстрілом за відмову «голосувати» на псевдо референдумі.