Залякувала людей розстрілом: СБУ затримала колаборантку з Партії регіонів

Після звільнення Херсона колаборантка намагалась бути «непомітною» і таким чином уникнути правосуддя

СБУ затримала у Херсоні колаборантку з Партії регіонів, яка погрожувала розстрілом за відмову «голосувати» на псевдо референдумі. Зловмисницею виявилась жителька обласного центру, яка входила до складу місцевого осередку Партії регіонів. Про це повідомляє прессужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після захоплення міста вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і запропонувала свою допомогу у війні проти України. За це отримала російський паспорт і «призначення» до лав окупаційної адміністрації РФ. Там вона очолила створену агресором «дільничну виборчу комісію».

Перебуваючи на «посаді», колаборантка виконувала завдання Москви щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України. Для цього розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території одного з районів міста.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зловмисниця особисто закликала людей прийти на «дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора. Крім цього, вона особисто обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну «відмітку в бюлетенях». У разі відмови одразу «зверталась» до озброєних рашистів, які її супроводжували. У таких випадках окупанти вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом.

Після звільнення Херсона колаборантка намагалась бути «непомітною» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ все одно викрили її та затримали. У зловмисниці виявлено паспорт громадянина РФ і партійний квиток проросійської партії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст.111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, дружину російського окупанта Ольгу Биковську, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок, оголосили у міжнародний розшук. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.