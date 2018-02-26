Мінкультури пропонує виділити 500 млн гривень на патріотичні фільми

Рекомендації внесуть на обговорення колегії міністерства, засідання якої має відбутися 27 лютого

Мінкульт України розробив рекомендації, згідно з якими, зокрема, пропонується виділити з державного бюджету 500 млн гривень на фільми «патріотичного спрямування». Про це передає LB.ua з посиланням на відповідний документ, який є в редакції. У документі «фільми патріотичного спрямування» визначаються як



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Фільм «Кіборги» став найкасовішим українським фільмом за всю історію

Рекомендації внесуть на обговорення колегії міністерства, засідання якої має відбутися 27 лютого

Мінкульт України розробив рекомендації, згідно з якими, зокрема, пропонується виділити з державного бюджету 500 млн гривень на фільми «патріотичного спрямування».

Про це передає LB.ua з посиланням на відповідний документ, який є в редакції.

У документі «фільми патріотичного спрямування» визначаються як «різножанрові ігрові та неігрові телефільми, серіали, анімаційні фільми, телевізійні фільми-спектаклі, неігрові фільми (серіали) про сучасне життя країни».

Рекомендації внесуть на обговорення колегії міністерства, засідання якої має відбутися 27 лютого.

Нагадаємо, в цілому 2017 рік став повноцінним прокатним сезоном - вперше за всю історію незалежної України. В цілому за рік вийшли 34 фільми національного виробництва.

Зазначимо, «Кіборги» стали лідером прокату уїкенду 7 – 10 грудня.

На кінець січня стрічка ще збирала повні зали у Києві.