Фільм «Кіборги» досі збирає повні зали в столиці

На вранішній сеанс фільму у «Жовтні» майже не було вільних місць

Кінострічка «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва попри солідний строк прокату досі викликає жвавий інтерес у глядачів, зокрема у Києві. Про це у Facebook пише директорка столичного кінотеатру «Жовтень» Людмила Горделадзе. За її словами, на вранішній сеанс фільму у 10:50 суботи за 30 хвилин до його початку були лише два



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На вранішній сеанс фільму у «Жовтні» майже не було вільних місць

Кінострічка «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва попри солідний строк прокату досі викликає жвавий інтерес у глядачів, зокрема у Києві. Про це у Facebook пише директорка столичного кінотеатру «Жовтень» Людмила Горделадзе.

За її словами, на вранішній сеанс фільму у 10:50 суботи за 30 хвилин до його початку були лише два вільні місця (наповненість залу 96%).

«Вік живи, вік учись... Навіть я не дуже розумію цей «прокатний» ефект», - дивується директорка.

Зазначимо, за даними російського сайту kinobusiness.com, після уїкенду 18 - 21 січня стрічка зібрала 22 119 175 гривень. «Кіборги» знаходяться в прокаті вже більше 50 днів. Вони стали лідером прокату уїкенду 7 – 10 грудня.

За даними сайту попереднього продажу квитків vkino.com.ua, на сеанс 14:40 у суботу у кінотеатрі «Жовтень» розкуплені 43% білетів (станом на 12:38), на сеанс 18:55 – 34% білетів (станом на 12:40), а на сеанс 15:00 у кінотеатрі «Київ» - 18% (станом на 12:43). Крім того, на сеанс 17:15 у кінотеатрі «Планета Кіно» розкуплені 27% білетів (дані planetakino.ua станом на 12:54).

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