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    Міноборони вирішило з жовтня підвищити виплати військовим

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    Міноборони вирішило з жовтня підвищити виплати військовим

    Для виплати грошового забезпечення в другому півріччі 2018 року потрібен додатковий фінансовий ресурс у сумі 4,5 млрд

    Міноборони прийняло рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 жовтня 2018 року і звернулося до уряду з метою збільшити фінансування з бюджету в сумі 4,5 млрд грн.

    Відповідний лист за підписом глави Міноборони був направлений прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, повідомляється на сайті Ukrmilitary.

    «На початку 2016 року мінімальне грошове забезпечення військових становило 7 тис. грн. У той час це була достатньо значна сума, на яку припадало близько п'яти розмірів мінімальної заробітної плати і майже 1,6 розміру середньої зарплати по країні. Підвищення соцстандартів з 1 січня 2017 року призвело до погіршення матеріального становища військовослужбовців, що спровокувало відтік військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.

    Грошове забезпечення військовослужбовців першого року служби становить 7,5 тис. грн при середній зарплаті по країні 8,7 тис. грн.

    Зазначається, що на цей час опрацьовується питання про збільшення з 1 жовтня 2018 року мінімального грошового забезпечення рядовому складу - до 9 тис. грн., офіцерському складу - до 15,3 тис. грн.

    Документ клікабельний

     «Для виплати грошового забезпечення в другому півріччі 2018 року потрібен додатковий фінансовий ресурс у сумі 4,5 млрд, що необхідно врахувати під час доопрацювання показників витрат держбюджету на 2018 рік», - зазначили в ЗСУ.

    Також у ЗСУ заявили, що недостатній рівень грошового забезпечення є основною причиною звільнення військових після закінчення контракту.

    «Із січня до червня звільнилося 11 тис. офіцерів і контрактників, які мали військовий досвід, ще 18 тис. мають звільнитися до кінця 2018 року», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата в Україні у червні 2018 року становила 9141 грн

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